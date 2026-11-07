Умерла актриса Федосеева-Шукшина
Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее дочь Ольгу.
Знаменитости было 88 лет. Долгое время она лежала в больнице. Актрису даже подключили к аппарату ИВЛ.
Ольга Шукшина рассказала, что ее мать похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет РИА Новости. Прощание со знаменитостью состоится во вторник 10 ноября в Кунцевском зале.
Лидия Федосеева-Шукшина была вдовой знаменитого советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. В браке у них родились две дочери: Мария и Ольга. Супруги прожили вместе до смерти режиссера в 1974 году.
Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах ее мужа «Калина красная» и «Печки-лавочки». Федосеева-Шукшина также играла в картинах «Они сражались за Родину», «12 стульев» и «Вам и не снилось…». Всего на счету артистки свыше 90 работ в кино.
Ранее Mash писал, что Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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