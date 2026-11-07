Иран снял ограничения на дальность полета ракет

Данное заявление прозвучало на фоне недавних предупреждений депутата иранского парламента Манучехра Моттаки о том, что в случае возобновления агрессии Иран может нанести удары по военным базам США, расположенным в Европе. Ранее иранские военные уже неоднократно подчеркивали, что военная доктрина страны претерпела фундаментальные изменения, перейдя от исключительно оборонительной к наступательной стратегии.

По оценкам экспертов, на данный момент Иран располагает ракетным арсеналом, способным поражать цели на расстоянии от 2 до 5 тысяч километров.

Ранее Иран годами придерживался добровольного самоограничения на дальность полета баллистических ракет в пределах 2000 километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».