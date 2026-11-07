Украина взяла в долг $16,8 млрд с начала года
Государственные заимствования Украины в бюджет за первые девять месяцев 2026 года составили 764,3 млрд гривен ($16,8 млрд). Об этом сообщает украинский Минфин.
Согласно информации ведомства, около $8,8 млрд пришлось на внешние займы и порядка $7,9 млрд - на внутренние.
Крупнейшим иностранным кредитором Киева в этом году стал Всемирный банк, предоставивший порядка $2,9 млрд по различным программам финансирования. На втором месте расположился Европейский союз с займом в 2,4 млрд евро. Третье место занял Международный валютный фонд, выделивший 1,6 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно $2,2 млрд.
При этом на Западе выделение новых пакетов помощи сопровождается длительными дискуссиями, а партнеры все чаще указывают на необходимость активизации поиска внутренних источников финансирования.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что за следующие десять лет за обслуживание и погашение государственного долга Украина должна выплатить $160,348 млрд.
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