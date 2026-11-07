СМИ: «Золотая эра» пенсионеров в Европе подходит к концу

По данным издания, причиной жестких реформ стали стремительное старение населения и растущий дефицит государственных бюджетов, делающий сохранение прежнего уровня выплат экономически невозможным для большинства стран.

Так в Великобритании премьер-министр Энди Бернэм предложил с 2030 года исключить рост зарплат из формулы индексации пенсий, что может лишить получателей до 1,6 тыс. фунтов ежегодно. В Румынии под давлением ЕС заморозили повышение пенсий на два года с 2025-го, Франция ограничила индексацию для пенсий свыше 1260 евро, а Чехия и Словакия снизили коэффициенты индексации и привязали пенсионный возраст к продолжительности жизни, планируя поднять его до 64 лет к 2030 году.

При этом специалист ОЭСР Эндрю Рейли подчеркнул, что в 20 государствах Евросоюза до сих пор не приняты законы об увеличении возраста выхода на заслуженный отдых. Аналитики предупреждают, что дальнейшие демографические сдвиги неизбежно заставят правительства принимать еще более жесткие решения, так как текущая финансовая нагрузка становится критической для национальных экономик.

Ранее кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо заявил, что республике больше не стоит финансировать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».