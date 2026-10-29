СМИ: Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной

Актрисе, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, проходящей лечение в больнице, присвоили паллиативный статус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ

«Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус — актриса остается в реанимации на ИВЛ, ее состояние ухудшается», - отмечает СМИ.

Издание подчеркивает, что организм 88-летней актрисы истощен из-за тяжелых заболеваний сердца и сосудов.

Ранее Лидию Федосееву-Шукшину поместили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЗдоровьеАктриса

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