СМИ: Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
29 октября 202612:36
Юлия Савченко
Актрисе, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, проходящей лечение в больнице, присвоили паллиативный статус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус — актриса остается в реанимации на ИВЛ, ее состояние ухудшается», - отмечает СМИ.
Издание подчеркивает, что организм 88-летней актрисы истощен из-за тяжелых заболеваний сердца и сосудов.
Ранее Лидию Федосееву-Шукшину поместили в реанимацию из-за проблем с сердцем.
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