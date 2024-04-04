Федосеева-Шукшина стала соответчицей по иску о разделе авторских прав Шукшина

Таганский районный суд российской столицы привлек Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину в качестве соответчицы по иску её дочери Ольги Шукшиной к ее сестре актрисе Марии Шукшиной о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца, писателя Василия Шукшина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Слушания иска по существу стартовали 4 апреля, однако после оглашения решения по соответчице, было объявлено о переносе заседания на два месяца. Ранее Федосеева-Шукшина передала авторские права на творчество своего супруга Марии. Ольга настаивает, чтобы этот договор признали недействительным, так как также имеет право на наследие отца.

Адвокат раскрыла подробности скандала в семье Шукшиных

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это не первый имущественно-финансовый скандал в семье Шукшиных. Так, в октябре 2023 года 85-летняя вдова писателя и режиссера обратилась к внучке Анне, дочери Марии, с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве.

После появились слухи, что родственники выселили Лидию Николаевну из квартиры в центре Москвы и отказались за ней ухаживать. Однако затем эти утверждения были опровергнуты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Авторские ПраваСудыШукшин

Горячие новости

Все новости

партнеры