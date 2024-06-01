«Сильная прекрасная няня»: В Москве простились с Анастасией Заворотнюк

Стоя в очереди, фанаты даже тихо пели отрывок из саундтрека сериала «Моя прекрасная няня»: «Няня, няня, няня, дети счастливы с ней. Хоть простая девушка, но клад для детей…». Именно роль няни Вики и сделала Анастасию Заворотнюк популярной в России.

На церемонии также присутствовали близкие Анастасии: муж, знаменитый фигурист Петр Чернышев, 80-летняя мать, а также старшие дети звезды Анна и Майкл. Среди присутствующих журналисты заметили и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с фигуристкой Татьяной Навкой, певицу Лолиту, артиста Геннадия Хазанова, фигуриста Илью Авербуха, дрессировщика Эдгарда Запашного, генерального директора телеканала СТС Александра Акопова и других знаменитостей.

Проститься с актрисой могли все желающие, так как родственники не стали устанавливать никаких ограничений на посещение церемонии. Она прошла с 11 до 14 часов по московскому времени на Таганской улице.