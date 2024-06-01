«Сильная прекрасная няня»: В Москве простились с Анастасией Заворотнюк
Церемония прошла 1 июня в Покровском монастыре в Москве.
ПРОЩАЙ, ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ!
1 июня в Москве в Покровском монастыре прошла церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая умерла в ночь на 30 мая на 54-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. У храма выстроилась длинная очередь поклонников, желающих проводить в последний путь артистку.
Стоя в очереди, фанаты даже тихо пели отрывок из саундтрека сериала «Моя прекрасная няня»: «Няня, няня, няня, дети счастливы с ней. Хоть простая девушка, но клад для детей…». Именно роль няни Вики и сделала Анастасию Заворотнюк популярной в России.
На церемонии также присутствовали близкие Анастасии: муж, знаменитый фигурист Петр Чернышев, 80-летняя мать, а также старшие дети звезды Анна и Майкл. Среди присутствующих журналисты заметили и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с фигуристкой Татьяной Навкой, певицу Лолиту, артиста Геннадия Хазанова, фигуриста Илью Авербуха, дрессировщика Эдгарда Запашного, генерального директора телеканала СТС Александра Акопова и других знаменитостей.
Проститься с актрисой могли все желающие, так как родственники не стали устанавливать никаких ограничений на посещение церемонии. Она прошла с 11 до 14 часов по московскому времени на Таганской улице.
Покровский монастырь — одно из самых намоленных мест столицы. Там хранятся мощи Святой Матроны. Вероятно, родственники неслучайно выбрали это место, так как Анастасия была верующим человеком и не раз обращалась за помощью к этой святой. Ее близкие также часто посещали этот храм.
По информации «Комсомольской правды», сразу после прощания церемония переместится на Троекуровское кладбище, где и похоронят Анастасию. При этом гроб актрисы будет закрыт из-за сильных изменений ее внешности от болезни. Его также запретили фотографировать. Посетить место захоронения можно будет с 16.00 до 17.00 часов по московскому времени.
Заворотнюк похоронят рядом с певцом Юрием Шатуновым и актером Валентином Гафтом на Троекуровском кладбище, хотя изначально ее собирались похоронить в Подмосковье на Анкудиновском кладбище, где находятся могилы ее отца и брата.
ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ
В 2019 году Анастасии Заворотнюк поставили диагноз «глиобластома» — одну из самых агрессивных форм рака мозга.
На тот момент самой младшей дочери Анастасии Миле было всего год. Она родилась, когда актрисе и ее мужу было по 47 лет. Рождение позднего ребенка связывали с процедурой ЭКО, после чего, по слухам, у актрисы и могла появиться опухоль. Однако специалисты утверждают, что эта тема малоизучена и связь процедуры с возникновением онкологии пока не доказана.
Заворотнюк проходила лечение за границей. Для нее применяли и лучшие отечественные экспериментальные технологии, которые еще даже не вышли за пределы лабораторий. Артистке дважды проводили операцию, она проходила курсы лучевой и химиотерапии. Она даже вошла в число добровольцев, согласившихся на эксперимент по лечению вирусами с противоопухолевым эффектом. Врачи уже подбирали вирус, когда в последний момент родные Анастасии отказались от этой идеи, так как ее состояние относительно стабилизировалось.
«Прекрасная няня» усердно стремилась побороть тяжелую болезнь. Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что изначально прогноз для Анастасии был неутешительный, поэтому актрису, которая в течении пяти лет боролась с глиобластомой головного мозга, нужно похвалить за стойкость.
Онколог отметил, что опухоль головного мозга наиболее опасна, так как телу человека сложнее всего регулировать процессы, которые происходят именно в этой части организма. Черемушкин объяснил, что рак развивается из-за нарушения процесса деления клетки, в результате чего организм перестает справляться с их увеличивающимся количеством.
Но в 2023 году, несмотря на усилия специалистов и семьи Анастасии, ей стало хуже. Актриса уже не могла ходить и передвигалась только на кресле-каталке. Тогда родственники решили попробовать вакцину от рака на основе иммунных клеток больного, которая применялась в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.
Дочь актрисы Анна в своих соцсетях писала: «Она боец. Все будет хорошо».
Девушка также сообщала, что уход из России многих фармацевтических компаний и производителей медоборудования после начала спецоперации не отразились на процессе лечения знаменитости.
«Слава богу пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», - делилась Анна с подписчиками.
В феврале 2024 года Заворотнюк вновь выписали из клиники, в которой она провела пять месяцев. А 30 мая актрисы не стало.
ВЛЮБЛЯЛИСЬ ВСЕ!
С 1993 по 2004 год Анастасия Заворотнюк работала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.
Ее дебют в кино состоялся еще в 1991 году в главной роли в фильме «Машенька» по Набокову. Позже она прошла кастинг в ситком «Моя прекрасная няня» на СТС, который и принес ей значительную популярность в России. Как признавалась сама артистка, она сначала даже не поняла, что прошла кастинг именно в сериал. Вчера и сегодня на телеканале между программами показывали трогательный ролик с кадрами из «Прекрасной няни».
Заворотнюк также исполнила главные роли в блокбастере «Код апокалипсиса» и в фильмах «Шекспиру и не снилось», «Неидеальная женщина», «Жених по объявлению», «Мамы» и другие.
Актриса работала и на телевидении. Была ведущей программ «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и «Лед и пламень». На съемках одной из них она и познакомилась со своим мужем фигуристом Петром Чернышевым.
Анастасия запомнилась зрителям и коллегам как красивая, жизнерадостная и многоплановая актриса. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Баринов рассказал, что в нее влюблялись все.
«Она была очень хорошей актрисой, добрым, хорошим, отзывчивым человеком. Помню, она приходила еще на спектакль "Идиот", я с ней познакомился. Прошло уже больше 30 лет. Девчонка пришла с мамой, такая робкая. <…> В нее влюблялись все мужчины. Но она вела себя очень достойно. Каждое ее появление вызывало у меня теплые и приятные ощущения. Красивая, женственная и талантливая. Она была умна», - добавил актер.
В свою очередь фигуристка Ирина Слуцкая, с которой Заворотнюк вела шоу «Ледниковый период», напомнила, что актриса и вся ее семья до последнего боролись с заболеванием.
«Ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Настя была очень яркой, профессиональной, она была очень хорошим человеком», - сказала спортсменка.
Ранее народный артист России Владимир Машков выразил соболезнования матери, мужу и детям скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк и назвал ее мужественным человеком.
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