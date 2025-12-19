Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции

Она отметила, что Федосеева-Шукшина находится под её бдительным наблюдением, добавив, что артистка чувствует себя нормально, никаких ухудшений нет.

«В 87 лет тяжело, конечно, говорить о хорошем состоянии. Стабильное. Ухудшений нет после больницы», — поделилась Ольга Шукшина.

Она также добавила, что предлагала матери поездку в санаторий, однако артистка отказалась.

