Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, перенесшей операцию в октябре 2025 года, стабильное. Об этом «Газете.Ru» рассказала дочь артистки Ольга.
Она отметила, что Федосеева-Шукшина находится под её бдительным наблюдением, добавив, что артистка чувствует себя нормально, никаких ухудшений нет.
«В 87 лет тяжело, конечно, говорить о хорошем состоянии. Стабильное. Ухудшений нет после больницы», — поделилась Ольга Шукшина.
Она также добавила, что предлагала матери поездку в санаторий, однако артистка отказалась.
