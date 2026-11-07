Роберт Паттинсон прошел пробы на роль Джеймса Бонда

По данным издания, Паттинсон вошел в число финалистов наряду с ранее известными кандидатами - Каллумом Тернером, Джеком Лауденом и Джошем О’Коннором. Также в кулуарах обсуждается возможное участие Николаса Холта, который в свое время уже конкурировал с Паттинсоном за роль Бэтмена. Представители Amazon от комментариев по поводу кастинга пока воздержались.

Эксперты отмечают, что выбор всемирно известной звезды идет вразрез с традиционной практикой франшизы, однако нынешняя ситуация беспрецедентна. Это будет первый фильм о Джеймсе Бонде, снимаемый под полным творческим контролем Amazon, который выкупил права у семьи Брокколи в феврале 2025 года. Продюсированием картины занимаются Эми Паскаль («Человек-паук») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер»). Примечательно, что именно в фильме о Гарри Поттере («Кубок огня», 2005 год) Паттинсон впервые заявил о себе широкой аудитории перед тем, как получить мировую славу в саге «Сумерки».

Сейчас актер переживает пик своей карьеры. Он снялся в ключевой роли в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея», стал одним из лидеров хита студии A24 «Драма» и снимается в продолжении «Бэтмена», съемки которого как раз проходят в Лондоне, где и состоялись пробы. Кроме того, у Паттинсона уже есть опыт работы с режиссером Дени Вильнёвом в предстоящей третьей частью «Дюны», и, по слухам, их творческий тандем сложился весьма успешно.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый фильм про Джеймса Бонда также планируют снимать в Лондоне.