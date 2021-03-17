Алибасов-младший: Федосеева-Шукшина может получить четверть наследства отца

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Бари Алибасова-младшего на тему: «Наследие Алибасова, суд с Шукшиной и возвращение к бывшей жене».

«Пока папа был в больнице, и просила его не ходить на суд по квартире. Она просила его таким образом помочь ей вернуть квартиру обратно. Папа никого на суд не послал, Лидия получила квартиру обратно. Папа сказал ей – пускай тобой занимаются твои дети. Потом она попросила папу не подавать на развод самому, чтобы она не оказалась «брошенкой». Отец идет на уступки, и Лидия подает на развод с формулировкой, что папа – недостойный мужчина. Он даже согласился себе придумать любовницу и придумал ее со своим адвокатом, о чем с радостью показали на Первом канале. Эта история была придумана только для того, чтобы Лидия могла опереться на это и подать на развод. Но так как Лида пенсионер, и если папа умирает, не упоминая ее в наследстве, а он и не собирается, она получит четверть. Вопрос – она знает об этом или она уже овощ, и с ней рядом находятся люди, которые организовывают все в интересах ее наследников», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции сын Алибасов-младший рассказал, как Федосеева-Шукшина передала свою квартиру его отцу.