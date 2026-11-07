Стала известна причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
7 ноября 202614:09
Александр Грин
Причиной кончины народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на дочь актрисы Ольгу Шукшину.
Ранее сегодня именно Ольга Шукшина сообщила о смерти матери в возрасте 88 лет.
Лидия Федосеева-Шукшина, сыгравшая более 90 ролей в кино (включая картины «Калина красная» и «Вам и не снилось…»), была вдовой режиссера Василия Шукшина, с которым прожила до его смерти в 1974 году и воспитала двух дочерей, Марию и Ольгу.
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