«Ловля блох в стоге сена»: Названы перспективы иска Долиной к «Бургер Кингу»
Последние иски Ларисы Долиной по разным поводам направлены на привлечение массового внимания к персоне певице, считает адвокат Людмила Айвар.
Громкое дело о недвижимости Ларисы Долиной было определенной рекламой, которая привлекала к ней массовое внимание. Сейчас пыл поутих, а чтобы напомнить о себе, можно подать сколько угодно исков, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Ранее стало известно, что юристы Ларисы Долиной готовят досудебную претензию к компании ООО «Бургер Рус» из-за использования её имени в коммерческих целях. Как считают в юридической службе артистки, сеть незаконно воспользовалась личной историей певицы для привлечения внимания к своему бизнесу. Речь идёт о публичном заявлении «Бургер Кинга» об ограничении доставки заказов по адресу бывшей квартиры артистки в московских Хамовниках до полного возврата денег покупательнице Полине Лурье. Если урегулировать конфликт не удастся, представители народной артистки намерены обратиться в суд, а также направить заявления в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор. Сумма компенсации, которую намерены потребовать от компании, пока не раскрывается. Айвар назвала такую инициативу пиаром самой певицы.
«Сначала она подала иск из‑за того, что использовали её изображение. Потом — из‑за того, как повели себя рестораны… В последнее время исков от Долиной становится всё больше. Вспомним громкое дело о квартире Долиной: была ли у неё тогда негативная репутация или положительная — не так важно. Это определённо стало рекламой, которая привлекла к певице внимание всей страны. Сейчас о нашей замечательной джазовой певице как будто немного подзабыли. И чтобы вновь напомнить о себе и пощекотать интерес прессы, можно подать один, второй, третий, пятый иск. Главное — оказаться на виду. Мне кажется, всё это сродни ловле блох в стоге сена», — пояснила Айвар.
Адвокат также заметила, что даже в случае, если дело будет выиграно, артистка не получит миллионы рублей компенсации.
«Суммы компенсации в данном случае всегда незначительны, поскольку суд оценивает размер морального вреда. Здесь я не вижу признаков нарушения чести, достоинства и деловой репутации. Отказ ресторана доставлять еду в какой‑то определённый район — это его внутренняя политика. Более обоснованным мне кажется иск от пострадавшего потребителя, который живёт в Хамовниках и не смог заказать еду, потому что ресторан из‑за дела Долиной прекратил доставку в этот район. Если такой иск будет удовлетворён, суммы окажутся вовсе не баснословными. Речь может идти о 30 тысячах рублей или, скажем, о 100 тысячах. Если бы из‑за распространения негативной информации были сорваны концерты Долиной, за которые ей должны были выплатить крупные суммы, и если бы удалось доказать причинно‑следственную связь, тогда можно было бы говорить об упущенной выгоде, понесённых расходах и взыскании этих средств», — отметила заслуженный адвокат России.
Собеседница НСН усмотрела двойные стандарты в освещении СМИ судебных процессов, связанных с Долиной.
«Люди — блогеры, журналисты, даже рестораны и прочие — исходили тогда из своего восприятия ситуации и были массово возмущены. Более того, дело завершилось не в пользу Долиной, и тут вряд ли стоит говорить о том, что её репутация пострадала: напротив, само дело приобрело огромный резонанс. Давайте тогда рассуждать не столько о самой Долиной, сколько о средствах массовой информации, о тех, кто освещал и популяризировал эту тему, а также о судах, заседания которых были открыты для журналистов. Получается, по логике вещей, Долина должна была бы подать иск к Верховному суду — ведь судебные заседания были открытыми, и множество представителей прессы стали свидетелями её поражения», — сказала Айвар.
Ранее адвокат по интернет-спорам и цифровым активам Екатерина Абашина объяснила НСН, что юристам Ларисы Долиной придется столкнуться со сложностями в определении авторства и контекста, чтобы выявить и отследить создателей и распространителей оскорбительных мемов.
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