Громкое дело о недвижимости Ларисы Долиной было определенной рекламой, которая привлекала к ней массовое внимание. Сейчас пыл поутих, а чтобы напомнить о себе, можно подать сколько угодно исков, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее стало известно, что юристы Ларисы Долиной готовят досудебную претензию к компании ООО «Бургер Рус» из-за использования её имени в коммерческих целях. Как считают в юридической службе артистки, сеть незаконно воспользовалась личной историей певицы для привлечения внимания к своему бизнесу. Речь идёт о публичном заявлении «Бургер Кинга» об ограничении доставки заказов по адресу бывшей квартиры артистки в московских Хамовниках до полного возврата денег покупательнице Полине Лурье. Если урегулировать конфликт не удастся, представители народной артистки намерены обратиться в суд, а также направить заявления в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор. Сумма компенсации, которую намерены потребовать от компании, пока не раскрывается. Айвар назвала такую инициативу пиаром самой певицы.

«Сначала она подала иск из‑за того, что использовали её изображение. Потом — из‑за того, как повели себя рестораны… В последнее время исков от Долиной становится всё больше. Вспомним громкое дело о квартире Долиной: была ли у неё тогда негативная репутация или положительная — не так важно. Это определённо стало рекламой, которая привлекла к певице внимание всей страны. Сейчас о нашей замечательной джазовой певице как будто немного подзабыли. И чтобы вновь напомнить о себе и пощекотать интерес прессы, можно подать один, второй, третий, пятый иск. Главное — оказаться на виду. Мне кажется, всё это сродни ловле блох в стоге сена», — пояснила Айвар.

Адвокат также заметила, что даже в случае, если дело будет выиграно, артистка не получит миллионы рублей компенсации.