Песков: ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, которые сами делают всё возможное для продолжения войны на Украине, не вправе указывать на нарушение «красных линий» другими.
Так он ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о падении украинского беспилотника в Румынии. Ранее, утверждая о причастности к этому России, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в пересечении «красных линий».
Песков отметил, что европейские лидеры сами нарушили «все, что можно пересечь»ь.
«Страны, которые делают всё возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии"», - сказал он.
Ранее Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
