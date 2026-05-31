Так он ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о падении украинского беспилотника в Румынии. Ранее, утверждая о причастности к этому России, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в пересечении «красных линий».

Песков отметил, что европейские лидеры сами нарушили «все, что можно пересечь»ь.

«Страны, которые делают всё возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии"», - сказал он.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».