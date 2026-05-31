Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО
Помощнику главы Чеченской Республики, секретарю Совета Безопасности республики Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом сообщил зампред правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Поздравляю Адама Кадырова с вручением медали "За вклад в проведение специальной военной операции"», - написал он.
По словам Дудаева, награда вручена за активную работу в качестве куратора Российского университета спецназа имени Путина (РУС). Дудаев отметил, что в качестве куратора РУСа, Адам Кадыров вносит существенный вклад в развитие важнейшего центра подготовки добровольцев для участия в специальной военной операции.
Ранее Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
