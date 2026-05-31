Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли школу бокса имени Манзули в городе-спутнике Запорожской АЭС - Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в «Максе».

По его словам, ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру города. Сегодня удар пришёлся на один из главных спортивных объектов города - школу бокса имени Манзули.

В результате повреждены окна здания, служебный автобус команды и припаркованные рядом автомобили.

Ранее ВСУ атаковали детсад №3 в Энергодаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
