Грязь, стрельба и гарнизон: Как актеры готовились к съемкам в драме «Отец»
Для создания образа героя, который даже в военное время продолжает любить и жить надеждой, актерам пришлось не только познакомиться с азами снайперского дела, но и погрузиться в контекст советской эпохи, рассказала НСН Алина Дулова.
В процессе подготовки к съемкам в военной драме «Отец» актерам довелось пожить в действующем военном гарнизоне и освоить азы снайперского дела. При этом в фильме зрителя ждут не просто героические образы, а персонажи, за каждым из которых стоит отдельная интересная история, заявила в беседе с НСН актриса Алина Дулова.
Сюжет драмы «Отец» разворачивается во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Главный герой — сибирский охотник Гавриил Собинов — уходит на фронт, чтобы попытаться найти сына, пропавшего без вести. Фильм вышел в прокат с 7 мая. Дулова рассказала, что съемкам в картине предшествовала основательная подготовка.
«Нас отвезли на действующий военный гарнизон, где мы в течение нескольких дней проходили подготовку, приближенную к условиям того времени. Это было очень увлекательно, сложно. Нам рассказывали про снайперское дело, запретили использовать телефоны, современные слова, мы выходили в лес, стреляли холостыми патронами. В целом вся эта работа, если говорить про актерскую составляющую, – про момент очищения и какое-то новое восприятие мира и себя», - рассказала она.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Волгоградской степи. По словам собеседницы НСН, погода и ранние смены заметно осложняли работу, но актеры внутренне были готовы к подобным вызовам.
«Когда мы снимали, параллельно работе я смотрела советское кино, много читала на данную тему (например, мемуары Никулина «Семь долгих лет» или книгу Виктора Франкла «Сказать жизни "Да!"»). При создании образа было важно «расчистить» современность, убрать этот «налет» комфорта, изобилия современного человека. Создать героя, который в сложных обстоятельствах продолжает любить, дружить и жить надеждой. Есть вещи, которые вряд ли когда-то попробуешь в жизни, а благодаря актерской профессии ты можешь к ним прикоснуться. В данных обстоятельствах я ощутила себя абсолютно по-новому. Когда входишь в процесс подобной работы, внутренне настраиваешься на то, что на этот период твое тело тебе не принадлежит. Грязь, холод, ранние подъемы…И, на мой взгляд, чем сложнее стоит актерская задача, тем интереснее. Думаю, эта история изменила каждого из нас», - отметила она.
Ранее режиссер фильма «Отец» Павел Иванов в интервью НСН сообщал, что в картине зрителя ждет немало масштабных сцен, включая драку, в которой было задействовано 30 каскадеров. Однако это не будет экшном ради экшна, поскольку даже через батальные сцены творческой команде важно было передать драматургию и художественный образ.
