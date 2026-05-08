Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Волгоградской степи. По словам собеседницы НСН, погода и ранние смены заметно осложняли работу, но актеры внутренне были готовы к подобным вызовам.

«Когда мы снимали, параллельно работе я смотрела советское кино, много читала на данную тему (например, мемуары Никулина «Семь долгих лет» или книгу Виктора Франкла «Сказать жизни "Да!"»). При создании образа было важно «расчистить» современность, убрать этот «налет» комфорта, изобилия современного человека. Создать героя, который в сложных обстоятельствах продолжает любить, дружить и жить надеждой. Есть вещи, которые вряд ли когда-то попробуешь в жизни, а благодаря актерской профессии ты можешь к ним прикоснуться. В данных обстоятельствах я ощутила себя абсолютно по-новому. Когда входишь в процесс подобной работы, внутренне настраиваешься на то, что на этот период твое тело тебе не принадлежит. Грязь, холод, ранние подъемы…И, на мой взгляд, чем сложнее стоит актерская задача, тем интереснее. Думаю, эта история изменила каждого из нас», - отметила она.

Ранее режиссер фильма «Отец» Павел Иванов в интервью НСН сообщал, что в картине зрителя ждет немало масштабных сцен, включая драку, в которой было задействовано 30 каскадеров. Однако это не будет экшном ради экшна, поскольку даже через батальные сцены творческой команде важно было передать драматургию и художественный образ.

