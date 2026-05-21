«Так делали 50 лет назад»: Шнейдеров назвал фильм «Литвяк» халтурой
Идея отказа от предсеансового обслуживания на майские праздники дискредитировала себя, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Майские праздники 2026 года показали, что российскому зрителю не интересны отечественные фильмы, а некоторые премьеры можно отнести к халтурному кино, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«На мой взгляд, идея отказа от показа импортного кино на майские праздники абсолютно дискредитировала себя. Как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк». В XXI веке такие картины уже не делают, их делали лет 50 назад. Даже кино «В бой идут одни "старики"» сделано технически лучше», - заметил он.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН допустил, что некоторым военным драмам привлечь зрителя в кинотеатр в праздничные майские даты помешал неграмотный маркетинг, отсутствие узнаваемых актеров в кадре и другие факторы.
