«Возможно, все объясняется как раз нетипичностью жанра. Нужны разножанровые картины, не только сказки. Такие российские и зарубежные фильмы, как «Текст», «Коммерсант», "Горничная", "Субстанция", которые показали фееричный результат, нужны российскому зрителю. В первую очередь это интерес к продукту», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, если качество картины оставляет желать лучшего, рекламная кампания не поможет прокату.

«К примеру, у фильма "Литвяк" была неплохая рекламная кампания, но здесь сложно встать на защиту Маугли. Картина оставляет желать лучшего с точки зрения технического исполнения, и сарафанное радио работает плохо. "Сарафаном" можно исправить многое и продлить прокат. Примеры тому как раз – "Коммерсант", "Субстанция". Это хороший продукт с хорошим сарафанном радио, которое гарантирует хороший прокат и достойные цифры в бокс-офисе. Но первичный всплеск, как мы помним по массированным рекламным кампаниям фильмов Marvel, задают цифры первой недели. При плохом продукте невозможно снивелировать это рекламной кампанией. Можно говорить о вкусовщине, но когда фильм сделан технически плохо, это уже вопрос качества», - отметил он.

Сборы подростковой мелодрамы «Твое сердце будет разбито» в прокате составили больше 900 миллионов рублей, а касса «Коммерсанта» с Александром Петровым превысила 400 миллионов рублей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров также заявил НСН, что фильм «Литвяк» можно отнести к халтуре, подчеркнув, что такие картины могли выходить на экраны 50 лет назад, но не в XXI веке.

