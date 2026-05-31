Канье Уэст установил новый мировой рекорд посещаемости стадионного концерта
Американский рэпер Канье Уэст установил новый мировой рекорд по посещаемости стадионного концерта.
На концерт Уэста на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле пришло около 118 тысяч зрителей. Это больше, чем предыдущий рекорд, принадлежащий британской группе Coldplay, которая в январе прошлого года собрала 111 тысяч поклонников на стадионе Нарендры Моди в индийском Ахмедабаде.
Шоу рэпера в Турции дало старта мировому турне артиста. При этом скандальному рэперу ранее отказали в выступлении сразу в нескольких европейских странах (Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии).
В прошлом году книга рекордов Гиннесса признала концерт певицы Леди Гаги в бразильском Рио-де-Жанейро рекордным по посещаемости среди женщин-музыкантов. Тогда бесплатный концерт певицы на пляже Копакабана посетили 2,5 млн человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
