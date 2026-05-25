«Фильм произвел очень сильное впечатление. Звягинцев в очередной раз подтвердил репутацию большого режиссера с мировым именем, творца, который умеет создавать произведения искусства на высоком философском уровне. С самого начала, по мере того, как мы смотрели и обсуждали в кинокритической среде картины основного конкурса, было понятно, что «Минотавр» - один из лидеров. Наравне с «Отечеством» Павликовского и «Внезапно» Хамагути это была одна из картин, которая однозначно могла претендовать на призы», - рассказала эксперт.

При этом Ромодановская усомнилась, что «Минотавр» будет в российском прокате в ближайшее время.

Действие фильма происходит осенью 2022 года в момент объявления в России мобилизации. Главный герой фильма — глава российской компании, который узнаёт об измене жены в тот момент, когда он должен отправить группу своих сотрудников на принудительную мобилизацию, говорится в аннотации фильма. В философском контексте он переплетается с сюжетом греческой мифологии.

Режиссер Александр Сокуров ранее говорил НСН, что считает Звягинцева большим режиссером и ждет от него серьезной работы. При этом он выразил надежду, что на показах в России новых работ уехавшего из страны режиссера не поставлен крест.

