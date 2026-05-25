«Сильное впечатление»: Успех «Минотавра» в Каннах не откроет фильму дорогу в Россию
Фильм «Минотавр» входил в число главных претендентов на победу в Каннах и подтвердил способность Звягинцева создавать картины на высоком философском уровне, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.
Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева подтвердил его статус режиссера мирового уровня, однако картину вряд ли покажут в России, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
В выходные завершился 79-й Каннский кинофестиваль. Главный приз, «Золотую пальмовую ветвь» получил румынский фильм «Фьорд». «Минотавр» Звягинцева получил второй по значимости приз – Гран-при фестиваля. Ромодановская видела картину и рассказала о своих впечатлениях.
«Фильм произвел очень сильное впечатление. Звягинцев в очередной раз подтвердил репутацию большого режиссера с мировым именем, творца, который умеет создавать произведения искусства на высоком философском уровне. С самого начала, по мере того, как мы смотрели и обсуждали в кинокритической среде картины основного конкурса, было понятно, что «Минотавр» - один из лидеров. Наравне с «Отечеством» Павликовского и «Внезапно» Хамагути это была одна из картин, которая однозначно могла претендовать на призы», - рассказала эксперт.
При этом Ромодановская усомнилась, что «Минотавр» будет в российском прокате в ближайшее время.
Действие фильма происходит осенью 2022 года в момент объявления в России мобилизации. Главный герой фильма — глава российской компании, который узнаёт об измене жены в тот момент, когда он должен отправить группу своих сотрудников на принудительную мобилизацию, говорится в аннотации фильма. В философском контексте он переплетается с сюжетом греческой мифологии.
Режиссер Александр Сокуров ранее говорил НСН, что считает Звягинцева большим режиссером и ждет от него серьезной работы. При этом он выразил надежду, что на показах в России новых работ уехавшего из страны режиссера не поставлен крест.
