Ранее новость о том, что роль Елены Троянской в новом фильме Кристофера Нолана сыграет актриса кенийско-мексиканского происхождения Лупита Нионго спровоцировала расовый скандал. Также в фильме снималось множество звезд Голливуда - Мэтт Дэймон в роли Одиссея, Том Холланд в роли Теламаха, Энн Хэтэуэй в роли жены Одиссея Пенелопы, Роберт Паттинсон в роли Антиноя, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо. Мировая премьера блокбастера запланирована на 17 июля 2026 года. Баженов заметил, что трейлер картины не впечатляет.

«Приходят странные новости о кастинге фильма, на этом фоне меня лично не очень впечатлил трейлер картины. Отдает странной дешевизной, но непонятно, почему. Бюджеты невероятные, Нолан – мастер своего дела, но выглядит это невероятно дешево. Не могу понять, в чем причина. Однако, на мой взгляд, "Одиссею" Кончаловского старую, дешевую, снятую для телевидения смотреть приятнее. Этот фильм как будто более материальный. В "Одиссее" Нолана, судя по трейлеру, все будто из пластика. У меня максимально негативное впечатление от подачи картины», - подчеркнул он.