Нолан уступил Кончаловскому? Чего ждать от новой экранизации «Одиссеи»
Хотя трейлер картины «Одиссея» Кристофера Нолана вызывает отторжение и отдает дешевизной, фильм все равно соберет достойную кассу в прокате, сказал НСН Евгений Баженов.
Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, если судить по трейлеру, визуально уступает одноименному проекту Андрея Кончаловского, созданному для телевидения, однако новый блокбастер вряд ли провалится в прокате, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Ранее новость о том, что роль Елены Троянской в новом фильме Кристофера Нолана сыграет актриса кенийско-мексиканского происхождения Лупита Нионго спровоцировала расовый скандал. Также в фильме снималось множество звезд Голливуда - Мэтт Дэймон в роли Одиссея, Том Холланд в роли Теламаха, Энн Хэтэуэй в роли жены Одиссея Пенелопы, Роберт Паттинсон в роли Антиноя, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо. Мировая премьера блокбастера запланирована на 17 июля 2026 года. Баженов заметил, что трейлер картины не впечатляет.
«Приходят странные новости о кастинге фильма, на этом фоне меня лично не очень впечатлил трейлер картины. Отдает странной дешевизной, но непонятно, почему. Бюджеты невероятные, Нолан – мастер своего дела, но выглядит это невероятно дешево. Не могу понять, в чем причина. Однако, на мой взгляд, "Одиссею" Кончаловского старую, дешевую, снятую для телевидения смотреть приятнее. Этот фильм как будто более материальный. В "Одиссее" Нолана, судя по трейлеру, все будто из пластика. У меня максимально негативное впечатление от подачи картины», - подчеркнул он.
Как добавил собеседник НСН, выбор актеров на некоторые роли тоже вызывает вопросы.
«Выбор актеров на некоторые роли очень странный. Нолану не нужны скандалы, его кино и так посмотрят. Не знаю, почему приняты такие решения по кастингу. Показать историю с необычной стороны? Но у зрителя нет запроса на это. Есть франшизы, в которых было бесконечное количество экранизаций, и режиссеры хотят как-то удивить зрителя, сделать какую-то провокацию. Одно дело, если бы это была "хулиганская история" и снимал Тарантино, другое дело, когда серьезно пытаются экранизировать мифы. Последней экранизацией мифов, кажется, была "Троя" 2004 года. Большой экран изголодался по хорошим блокбастерам, качественным мифам. Не пойму, чем обусловлен такой выбор актеров в фильме Нолана. Возможно, мы поймем задумку потом или фильм не по мифам Древней Греции, но подается так. В мифах может быть что угодно, но зрительское восприятие будет именно таким, какое есть на платформе Reddit и в комментариях в соцсетях», - сказал BadComedian.
По его словам, несмотря ни на что новая работа Нолана может освоить достойную кассу в российских кинотеатрах даже в формате предсеансового обслуживания.
«Сборы, безусловно, будут, это же Нолан. Можно не знать, кто снимается, но имя режиссера – бренд. Достаточно разместить постер в кинотеатре на предсеансовое обслуживание. Пометить, что это новый фильм Кристофера Нолана, автора картины "Темный рыцарь", и люди пойдут. Предсеансовое обслуживание у нас в стране – последняя палочка-выручалочка для кинотеатров. Фильм Нолана – один из тех блокбастеров, на который пойдет каждый. Мне совершенно не хочется смотреть картину, трейлер вызывает отторжение, но я все равно пойду, потому что это Нолан. Тем более это первый фильм, который полностью снят на камеры IMAX», - отметил он.
Бюджет новой картины Нолана составил около $250 млн. Сюжет сосредоточен на десятилетнем пути греческого героя домой после войны. На экране воссоздадут мифических существ, включая циклопа и морских монстров, передает «Радиоточка НСН».
