Триллер Гая Ричи «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом, Розамунд Пайк и Генри Кавиллом вышел в широкий российский прокат 21 мая. На старте киноленте прогнозируют сборы около 250 миллионов рублей за первые выходные. Сам режиссер рассказал НСН, что фильм покажет «серую зону», которая почти неизвестна широкой публике, хотя в ней кипят нешуточные страсти.

«У меня есть друг юрист, который как-то рассказывал невероятную историю о том, как он выслеживал должников. Он много лет зарабатывал этим на жизнь. Когда ты узнаешь о том, как люди охотятся на должников и заставляют их платить, закон становится креативным и интересным. Этот фильм про долг в миллиард долларов. Основан он на долге в 15 миллиардов долларов. Вряд ли кто-то поверит в историю про 15 миллиардов... Это тот случай, когда правда курьезнее вымысла, но да, фильм основан на реальной истории», — сказал собеседник НСН.

Он уточнил, что подобное происходит в «серой зоне», о которой знает очень мало людей.

«Я подумал, что многим будет интересно узнать об этом мире, в котором есть бывшие солдаты, десантники и морские котики, которые в нем работают. Они оставили официальную службу и занялись обеспечением безопасности определенных юристов, которые принуждают сомнительных персонажей платить по счетам. Так что это не про гангстеров и преступников в традиционном смысле. Это про людей, которые знают закон и умеют его использовать, наживаясь на наивности и неведении других. Если вы сможете найти подходящих людей для отлова этих предпринимателей, то этот мир становится полным интриг, тайн и бурной жизни», — указал режиссер.