Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесёт пользы», — заявил глава МАГАТЭ в заявлении, опубликованном на странице агентства в социальной сети X.

По его словам, такая эскалация несёт в себе потенциально катастрофические последствия для всего региона и для всего мира.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня пресс-служба ЗАЭС сообщила о ударе дронов по транспортному цех станции. Также никто не пострадал.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от МАГАТЭ оценить постоянные атаки Украины на ЗАЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».