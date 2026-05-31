Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на ядерные объекты, подчеркнув, что они представляют реальную угрозу ядерной аварии.

В ООН заявили, что удары ВСУ по Запорожской АЭС неприемлемы

«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесёт пользы», — заявил глава МАГАТЭ в заявлении, опубликованном на странице агентства в социальной сети X.

По его словам, такая эскалация несёт в себе потенциально катастрофические последствия для всего региона и для всего мира.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня пресс-служба ЗАЭС сообщила о ударе дронов по транспортному цех станции. Также никто не пострадал.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от МАГАТЭ оценить постоянные атаки Украины на ЗАЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
