Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на ядерные объекты, подчеркнув, что они представляют реальную угрозу ядерной аварии.
«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесёт пользы», — заявил глава МАГАТЭ в заявлении, опубликованном на странице агентства в социальной сети X.
По его словам, такая эскалация несёт в себе потенциально катастрофические последствия для всего региона и для всего мира.
Накануне беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня пресс-служба ЗАЭС сообщила о ударе дронов по транспортному цех станции. Также никто не пострадал.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от МАГАТЭ оценить постоянные атаки Украины на ЗАЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
- Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
- Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса
- Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
- Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате
- Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО
- В Госдуме предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми
- Канье Уэст установил новый мировой рекорд посещаемости стадионного концерта
- Песков: ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине
- Мультфильму «История игрушек 5» прогнозируют рекордный старт