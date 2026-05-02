Зрители оценили фильм «Дьявол носит Prada 2» выше первой части

Критики также встретили продолжение благосклоннее оригинала. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм набрал 77% «свежести» — против 75% у картины 2006 года.



Сюжет новой ленты разворачивается вокруг Миранды Пристли, которая стремится не допустить закрытия журнала «Подиум». В этом ей помогает её бывшая ассистентка Эмили. В главных ролях — Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

Российские сети кинотеатров третий год подряд отказываются от неофициальных показов голливудских фильмов в праздничные дни, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Инициатива продлится с 1 по 10 мая. В число известных фильмов, которые выйдут в этот период, попали продолжение «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй и биографическая лента «Майкл» о короле поп-эстрады Майкле Джексоне.

