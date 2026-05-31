Мультфильму «История игрушек 5» прогнозируют рекордный старт
Ожидания от пятой части мультфильма «История игрушек» продолжают расти. Студия Pixar готовится к одному из самых громких дебютов в своей истории. Об этом сообщает Deadline.
По данным Deadline, текущие прогнозы указывают на стартовые сборы «Истории игрушек 5» в Северной Америке на уровне 150 миллионов долларов. Некоторые аналитики допускают, что цифра может вырасти и до 175 миллионов долларов.
Если эти оценки подтвердятся, фильм легко обгонит предыдущий рекорд франшизы, установленный четвёртой частью в 2019 году (120,9 миллиона долларов). Это также сделает «Историю игрушек 5» самым кассовым дебютом 2026 года, опередив «Супер Марио: Галактическое кино» (131,7 миллиона долларов).
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стартовавшая в минувшую в пятницу экранизация интернет-сериала «Закулисье реальности» (Backrooms) собрала за первый день проката более 38 миллионов долларов.
