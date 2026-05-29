- Что больше всего удивило на этих съемках?

Стойилкович: Меня удивляло абсолютно все. Но не было ничего такого, на что моя героиня бы решилась, а я сама бы не осмелилась. Трюки трюками, сцены сценами, сложности сложностями, но вера и любовь, исходящая от нашей команды, помогали. Это заставляло идти до конца, все время находиться на пределе сил и эмоций.

У меня также были съемки на воде. Было холодно: температура воздуха – 15 градусов тепла, и вода 8 градусов тепла. У меня был обрезан гидрокостюм, поскольку иначе его было бы видно в кадре. Правда в таком случае смысла от гидрокостюма мало, вода все равно поступает. Но это была одна из самых крутых вещей, которые я делала в жизни.

Не могу сказать, что на этих съемках у меня возникали мысли: «Если бы я знала, я бы не стала сниматься». Мне кажется, это связано не с физической стороной вопроса, а с эмоциональной. Чувствуя такую любовь и поддержку, я была готова каждый из съемочных дней прожить еще раз 10 если надо. Как бы тебе не было сложно и плохо, тебе все равно хорошо. У меня остался шрам после съемок, но это все нормальные рабочие моменты. Даже когда возникали проблемы со здоровьем, понимала, что все решится и образуется. Очень нравилось все, что мы делали. Я осознавала, что максимальная готовность к экстриму и выполнение трюков нужны, чтобы по-настоящему подлинно передать то, что происходит. Если бы мы изображали, это была бы фальш. Порой тело подсказывает невероятные штуки. Предельное существование дает тебе интересные эмоции. На одной из читок пацаны сказали: Давайте прыгать с парашютом. Леша сказал, что нельзя этого делать, нам же еще сниматься, вдруг что-то произойдет. В итоге пацаны пошли прыгать вдвоем и мне ничего не сказали.