Суммарные сборы российских мультфильмов упали с 3,94 миллиарда рублей в 2024 году до 3,21 миллиарда рублей в 2025 году, пишет издание Cinemaplex со ссылкой на данный единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. При этом аудитория сократилась еще значительнее – с 13,75 миллиона зрителей в 2024 году до 9,33 миллиона в 2025-м. Данные ЕАИС Фонда кино также показывают, что за пять месяцев 2026 году мультфильмы освоили в прокате 244,1 миллиона рублей, что на 21,8 миллиона рублей меньше, чем годом ранее. Мастусова допустила, что нередко подход кинотеатров к прокату мультфильмов не позволяет им освоить заметную кассу.

«Рост кассовых сборов последних лет связан не с увеличением числа зрителей, а с повышением стоимости билетов. Особенно это заметно в нашем сегменте аудитории – семейном. Поход в кино для родителей с одним- двумя детьми становится порой непозволительной роскошью. За билеты разово приходится отдать 2-3 тысячи рублей. Со стороны кинотеатров анимационные фильмы воспринимаются исключительно как контент для детей. Их показы ограничиваются разовыми утренними сеансами, где стоимость билетов ниже, но дойти на них сложнее. Отсутствие сеансов в вечернее время напрямую влияет на кассовые сборы. Как пример, полнометражный анимационный "Финник 2" вышел в прокат одновременно с игровыми фильмами "Алиса в стране чудес" и "Горыныч" осенью 2025 года. По целевой аудитории этот анимационный проект взрослее, чем "Горыныч", но количество ежедневных сеансов и время показов было очевидно дискриминационным по отношению к крепкому и качественному анимационному фильму. В итоге фильм не дошел до зрителя», - объяснила она.