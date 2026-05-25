Только ранние сеансы: Как подход кинотеатров вредит кассе мультфильмов
Закон о полном госфинансировании анимационных фильмов для детей не повлияет на развитие отрасли, поскольку инициатива не распространяется на проекты, поддерживаемые Фондом кино, рассказала НСН Ирина Мастусова.
Сегодня развитие анимационной отрасли без господдержки невозможно, российские студии нарастили производство, но пока речи о полном импортозамещении контента не идет, заявила в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
Суммарные сборы российских мультфильмов упали с 3,94 миллиарда рублей в 2024 году до 3,21 миллиарда рублей в 2025 году, пишет издание Cinemaplex со ссылкой на данный единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. При этом аудитория сократилась еще значительнее – с 13,75 миллиона зрителей в 2024 году до 9,33 миллиона в 2025-м. Данные ЕАИС Фонда кино также показывают, что за пять месяцев 2026 году мультфильмы освоили в прокате 244,1 миллиона рублей, что на 21,8 миллиона рублей меньше, чем годом ранее. Мастусова допустила, что нередко подход кинотеатров к прокату мультфильмов не позволяет им освоить заметную кассу.
«Рост кассовых сборов последних лет связан не с увеличением числа зрителей, а с повышением стоимости билетов. Особенно это заметно в нашем сегменте аудитории – семейном. Поход в кино для родителей с одним- двумя детьми становится порой непозволительной роскошью. За билеты разово приходится отдать 2-3 тысячи рублей. Со стороны кинотеатров анимационные фильмы воспринимаются исключительно как контент для детей. Их показы ограничиваются разовыми утренними сеансами, где стоимость билетов ниже, но дойти на них сложнее. Отсутствие сеансов в вечернее время напрямую влияет на кассовые сборы. Как пример, полнометражный анимационный "Финник 2" вышел в прокат одновременно с игровыми фильмами "Алиса в стране чудес" и "Горыныч" осенью 2025 года. По целевой аудитории этот анимационный проект взрослее, чем "Горыныч", но количество ежедневных сеансов и время показов было очевидно дискриминационным по отношению к крепкому и качественному анимационному фильму. В итоге фильм не дошел до зрителя», - объяснила она.
Как добавила собеседница НСН, хотя российские анимационные студии ежегодно производят больше 10 полнометражных фильмов, до полного импортозамещения в отрасли пока далеко.
«Анимационная отрасль, как и все кинопроизводство в мире, остается дотируемый отраслью. Поддержку производства полнометражных фильмов осуществляет Фонд кино. Тенденция не миновала и анимацию. Раньше в год выходило три-четыре полнометражных мультфильма. В 2025 году, в том числе благодаря отдельной субсидии Фонда кино на поддержку уникальной авторской анимации, в прокат вышло 14 полнометражных анимационных фильмов. Это значительный рост для российской анимационной индустрии, которой в отличие от Disney всего 20 лет. Однако до импортозамещения в сфере еще далеко. Нужно продолжать наращивать объемы производства анимации, но это небыстрый процесс. При этом закон о полном финансировании анимации не распространяется на полнометражные анимационные проекты, которые поддерживает Фонд кино. То есть финансовые механизмы остались прежними, и анимация продолжает развиваться в рамках существующей поддержки», - сказала Мастусова.
По ее словам, расширению аудитории мультфильмов сегодня способствует совместная работа анимационных студий и кинематографистов.
«Общая тенденция в кинопрокате отражает мировые процессы: снижение посещаемости кинотеатров наблюдается во всем мире. В этой ситуации продюсеры очень часто обращаются к старым проверенным сюжетам и знакомым историям, пересказывая их на новый лад. Поэтому в мире сегодня столь большой интерес к сказкам. Для анимации здесь есть большой ресурс. Мы активно расширяем анимационную вселенную через сотрудничество с кинокомпаниями. - лицензии на классические истории, использование 3D персонажей, технологическое переплетение форматов. Все это помогает создавать современные контент и удерживать интерес аудитории», - уточнила она.
В январе 2026 года в прокат вышел игровой ремейк «Простоквашино». Фильм создан «Кинокомпанией братьев Андреасян» в партнерстве с телеканалом ТНТ и киностудией «Союзмультфильм». Сборы картины в прокате превысили 2 миллиарда рублей. В декабре 2026 года ожидается премьера ленты «Зима в Простоквашино», напоминает «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психиатр заявил о большом числе ошибочных диагнозов «депрессия»
- Только ранние сеансы: Как подход кинотеатров вредит кассе мультфильмов
- Психолог заявила, что каждому пятому пациенту требуется психиатр
- «Ангелы» вместо участковых? Москвичам пообещали «личных врачей»
- Автобус с 30 иностранцами попал в ДТП в Нижегородской области
- Профессор Продеус: Россияне разучились справляться со стрессом
- Москвичей предупредили о росте числа смерчей в Москве в ближайшие десятилетия
- Рубио посетит Армению 26 мая
- Путин совершит госвизит в Казахстан с 27 по 29 мая
- СМИ: Генерал-полковника Шулику назначили на должность замминистра обороны