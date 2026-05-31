Теннис и футбол: Маликов рассказал какими видами спорта занимается
При этом в эфире НСН артист признался, что пока не проникся игрой в гольф.
Народный артист России, певец, композитор Дмитрий Маликов в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил, что обычно играет в теннис и футбол, а поиграть в гольф, у него не всегда есть возможность.
«У меня несколько друзей играют в гольф профессионально. Если выезжаешь на отдых, всегда есть гольф-поле, хотя далеко не везде, конечно. В этом отношении теннис или современный падел более демократичен. Все-таки гольф — это целая история. Может быть, с этим связано то, что я этим спортом пока еще не проникся, потому что не всегда есть возможность. Хотя я выступаю на мероприятиях, которые с этим связаны: например, гольфисты устраивают себе развлекательные программы. Мы всегда готовы спеть песни», - поделился он на турнире Radio Monte Carlo Golf Cup.
Певец также рассказал, что скоро примет участие в турнире по теннису с профессиональными спортсменами.
«В теннис я играю. Летом планируется турнир по теннису. Мы с Марком, с сыном, были на турнире "Медиа Баскет". Он у меня занимается баскетболом. Мне очень понравилось это зрелище. Эти же ребята устраивают турнир по теннису, и они пригласили меня принять участие. Это будут парные соревнования. То есть мне будет дана какая-нибудь красивая девушка спортсменка-профессионалка, а я как любитель буду в паре. И против нас тоже будут играть селебрити: артисты и профессиональные теннисисты», - заключил собеседник НСН, добавив, что он также играет в футбол.
Ранее Дмитрий Маликов в интервью НСН признался, что очень хочет выпустить летний хит, а также раскрыл подробности нового релиза совместно с певцом Фогелем.
