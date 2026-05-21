«Таким картинам тяжело»: Почему «Грязные деньги» Ричи вряд ли соберут миллиард
Елена Хажинская заявила НСН, что даже несмотря на популярность режиссера в России и мире, масштабная рекламная кампания для его новинки очень важна.
Миллиард – малодостижимая цифра для «Грязных денег» Гая Ричи в России, так как фильм имеет плашку 18+, и за ним не стоит крупный медиахолдинг, который бы сделал ему рекламу. Об этом НСН рассказала член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.
Сегодня, 21 мая, на российские экраны выходит новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Главные роли исполнили любимые актеры режиссера Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Фильм создан при участии российской «Плюс Студии». Напомним, что предыдущий фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел» собрал в России 446 млн рублей, но он вышел в параллельном прокате в кинотеатрах и онлайн. Хажинская раскрыла, может ли новинка дотянуться до миллиарда.
«Честно говоря, миллиард — это очень большая цифра, и обычно фильмы, которые получают в итоге миллиард и больше, как правило, очень масштабно рекламируются, у них обязательно есть в партнерстве какой-нибудь очень крупный медиахолдинг, который делает массированную рекламу. Потому что несмотря на имя режиссера, если зрителям не рассказывать, на что пойти, они и не узнают. У «Кинопоиска» большие ресурсы и возможности, но не настолько большие, как у медиахолдинга. К тому же это фильм 18+, а таким картинам очень тяжело собрать миллиард. Я думаю, что даже в топ-20 нет фильмов 18+, потому что это очень сильно ограничивает аудиторию. Так что миллиард – это малодостижимая цифра», - уточнила она.
При этом Хажинская вспомнила, что и нашумевшая «Горничная» Пола Фига имела рейтинг 18+, что не помешало ей собрать 1,4 млрд рублей в России.
«Мы в индустрии обсуждаем феномен «Горничной», так как это не самое лучшее кино с художественной точки зрения. Наверное, потому что сюжет очень понравился девушкам, плюс там две супер красивые барышни, которые очень нравятся нашим мужчинам. Пазл сложился. Я думаю, в учебниках маркетинга мы попозже будем изучать, как это так получилось. Здесь это все-таки боевик. Мы, конечно, планируем, что он должен собрать 800-900 млн. Если фильм имеет сарафанный потенциал, то да, наверное, может раскачаться. Что касается цензуры, то я сомневаюсь, что там что-то вырезали. Гай Ричи очень универсально снимает комедийные боевики, которые не требуют дополнительных действий с нашей стороны», - подытожила она.
Ранее культовый американский режиссер Гай Ричи рассказал в эксклюзивном интервью для НСН, что идея его нового фильма родилась из реальной истории, услышанной от друга‑юриста. По его словам, в жизни сумма долга сомнительного бизнесмена была гораздо выше, но зритель в это бы не поверил, поэтому ее пришлось снизить.
