Миллиард – малодостижимая цифра для «Грязных денег» Гая Ричи в России, так как фильм имеет плашку 18+, и за ним не стоит крупный медиахолдинг, который бы сделал ему рекламу. Об этом НСН рассказала член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.

Сегодня, 21 мая, на российские экраны выходит новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Главные роли исполнили любимые актеры режиссера Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Фильм создан при участии российской «Плюс Студии». Напомним, что предыдущий фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел» собрал в России 446 млн рублей, но он вышел в параллельном прокате в кинотеатрах и онлайн. Хажинская раскрыла, может ли новинка дотянуться до миллиарда.

«Честно говоря, миллиард — это очень большая цифра, и обычно фильмы, которые получают в итоге миллиард и больше, как правило, очень масштабно рекламируются, у них обязательно есть в партнерстве какой-нибудь очень крупный медиахолдинг, который делает массированную рекламу. Потому что несмотря на имя режиссера, если зрителям не рассказывать, на что пойти, они и не узнают. У «Кинопоиска» большие ресурсы и возможности, но не настолько большие, как у медиахолдинга. К тому же это фильм 18+, а таким картинам очень тяжело собрать миллиард. Я думаю, что даже в топ-20 нет фильмов 18+, потому что это очень сильно ограничивает аудиторию. Так что миллиард – это малодостижимая цифра», - уточнила она.