В Госдуме предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми

По словам депутата, день защиты детей - это время, когда семья может просто провести время вместе - выехать на природу, сходить в парк или просто побыть вместе. По мнению Панеша такой простой шаг укрепит российские семьи.

Панеш пояснил, что предлагает внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ. Первый вариант - дополнить статью 112 ТК РФ новым нерабочим праздничным днем 1 июня. Однако этот вариант, по его мнению, скорее всего вызовет сопротивление работодателей. Более гибкий вариант - дополнить статью 262 Трудового кодекса, которая уже предусматривает дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов (четыре дня в месяц) и для сельских женщин (один день в месяц).

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила НСН, что большинство россиян голосуют за новогодние каникулы, а не продление майских праздников.