В Госдуме предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми
Депутат Государственной Думы РФ Каплан Панеш предложил объявить международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, постоянным нерабочим праздничным днем для всех родителей с несовершеннолетними детьми. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По словам депутата, день защиты детей - это время, когда семья может просто провести время вместе - выехать на природу, сходить в парк или просто побыть вместе. По мнению Панеша такой простой шаг укрепит российские семьи.
Панеш пояснил, что предлагает внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ. Первый вариант - дополнить статью 112 ТК РФ новым нерабочим праздничным днем 1 июня. Однако этот вариант, по его мнению, скорее всего вызовет сопротивление работодателей. Более гибкий вариант - дополнить статью 262 Трудового кодекса, которая уже предусматривает дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов (четыре дня в месяц) и для сельских женщин (один день в месяц).
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила НСН, что большинство россиян голосуют за новогодние каникулы, а не продление майских праздников.
