Байопику о Майкле Джексоне пообещали мощные сборы в России
Реальные сборы «Майкла» за первые выходные могут превысить и без того оптимистичные прогнозы, заявил НСН Жан Просянов.
Опытный прокатчик, хорошая рекламная кампания и мощный личный бренд Майкла Джексона обеспечат фильму «Майкл» отличный старт, который может даже превысить прогнозы, рассказал НСН продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Биографическая лента о короле поп-музыки вышла на российские экраны 28 мая. Согласно предварительным прогнозам, фильм может собрать в первые выходные 450-500 млн рублей. Ранее картина ранее установила рекорд для байопиков — на старте в мировом прокате она собрала 217 млн долларов. Просянов отметил, что в России у «Майкла» есть все шансы сравняться по сборам с «Богемской рапсодией», которая насобирала в 2018 году 1,09 млрд рублей.
«Нужно обращать на внимание на прокатчика. "Вольга" — это опытный прокатчик, сильный игрок на рынке. Второй момент — это рекламная компания. Она очень объемная, особенно в диджитал-сегменте. Многие прокатные компании делают ставку только на ТВ охват, а ТВ-аудитория не всегда равна киноходящей. Те рекламные размещения, которые мне доводилось видеть, говорят о том, что они будут бить в ту аудиторию, которая готова пойти в кино и заплатить за это денег. Исторически сборы байопиков у нас довольно высокие, потому что уже есть бренд. Фанатов Майкла Джексона в России уж точно не меньше, чем фанатов Фредди Меркьюри, поэтому надеюсь, что "Майкл" сможет добраться до сборов "Богемской рапсодии". Я бы даже давал более смелые прогнозы на этот фильм, потому что по факту конкурентов у него сейчас нет. Может быть, даже 600 млн будет», — рассказал собеседник НСН.
Эксперты ставят фильм в один ряд с самым успешным российским музыкальным байопиком — фильмом «Руки Вверх!», который заработал в прокате около миллиарда рублей. Просянов считает, что обойти по сборам эту ленту «Майклу» по силам.
«У фильма должен быть хороший "сарафан", потому что кино, несмотря на то, что дает образ Майкла очень однобоко, довольно интересное. Если в первый уикенд будет 600 млн, а падение сборов на второй уикенд составит порядка 50%, это еще 300 млн. Я думаю, что "Руки вверх" могут быть обойдены. Хотя для того времени, когда эта замечательная работа прекрасного режиссера Аскара Узабаева выходила, было очень даже неплохо», — сообщил он.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН также согласился с тем, что фигура Майкла Джексона вызовет определенный интерес у аудитории. Однако он считает, что о большой кассе говорить преждевременно.
«Россия жила с Майклом Джексоном какой-то период своего времени, и не признавать его как мировую поп-звезду нельзя. Убрать Майкла Джексона из памяти человека, родившегося как минимум в Советском Союзе, неправильно и не получится. Поэтому какой-то фанатский всплеск, возможно, будет. Но взрослый зритель все-таки реже ходит в кино, чем зритель 14-25 лет. Поэтому, насколько удастся затянуть более взрослую, росшую на Майкле Джексоне публику в кинотеатр, это большой вопрос. По слухам, фильм должен быть отличный, но прогнозировать на сегодняшний день его кассу я не возьмусь», — поделился собеседник НСН.
Хотя фильм называют «безопасной версией» биографии артиста, так как из картины вырезали упоминания об обвинениях в педофилии, со стороны общественников все равно могут выпады в сторону картины, добавил Воронков.
Ранее кинокритики Давид Шнейдеров и Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН оценили перспективы «Майкла» в мировом прокате.
