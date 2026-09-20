Очередной иск и удаление: Новые подробности «хаоса» вокруг концертов Канье Уэста

К организаторам концертов американского артиста Канье Уэста в России поступил новый иск. В этот раз он зарегистрирован в Санкт-Петербурге, где, по идее, и должно состояться шоу рэпера. Девушка требует вернуть ей около 20 тысяч рублей.

Юристы уверяют, что в сложившейся ситуации организаторы должны вернуть деньги зрителям, и допускают, что компании даже может грозить уголовное наказание за мошенничество. Тем временем, с сайта Канье Уэста пропала информация о предстоящих осенних концертах в России.