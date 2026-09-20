Очередной иск и удаление: Новые подробности «хаоса» вокруг концертов Канье Уэста
Несколько дней назад с сайта рэпера пропала информация о шоу в Санкт-Петербурге.
К организаторам концертов американского артиста Канье Уэста в России поступил новый иск. В этот раз он зарегистрирован в Санкт-Петербурге, где, по идее, и должно состояться шоу рэпера. Девушка требует вернуть ей около 20 тысяч рублей.
Юристы уверяют, что в сложившейся ситуации организаторы должны вернуть деньги зрителям, и допускают, что компании даже может грозить уголовное наказание за мошенничество. Тем временем, с сайта Канье Уэста пропала информация о предстоящих осенних концертах в России.
НОВЫЙ ИСК
К организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста в России поступил очередной иск. Петербурженка подала исковое заявление в Выборгский районный суд города к агентству Say Agency, которое заявляло об организации шоу исполнителя на «Газпром Арене». Отмечается, что проведение концерта Уэста в Санкт-Петербурге до сих пор остается под вопросом, поэтому девушка посчитала свои права нарушенными.
По словам главы Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, такое заявление в Выборгский районный суд стало первым подобным иском в городе. Оно зарегистрировано судом, указано в Telegram-канале.
«Приобретая билет, я была введена в заблуждение относительно существенных условий услуги: мне не было сообщено, что договор с площадкой, указанной в билете, не заключен, а продажа билетов ведется под неисполненными отлагательными условиями», - указано в заявлении девушки в суд.
Истец рассказала, что приобрела электронный билет на сайте yerussia2026.ru на мероприятие «YE концерт в Санкт-Петербурге» еще 17 августа. Согласно билету, мероприятие должно было состояться 10 октября 2026 года в 20:00 на стадионе «Газпром Арена». На следующий день после покупки несостоявшаяся зрительница получила подтверждение оплаты и электронный билет, пишет «Российская газета». Однако позже стало известно, что у организаторов концерта не был заключен договор со спортивной ареной на проведение этого мероприятия.
При этом возврат билета во внесудебном порядке оказался невозможен. Поэтому истец попросила взыскать с ответчиков солидарно уплаченные денежные средства в размере 18 тысяч 700 рублей, а также неустойку, штраф и другие расходы в размере 913,66 рублей.
До этого житель Воронежа тоже подал иск в суд, чтобы вернуть деньги, потраченные на билеты на концерт Канье Уэста. Речь идет об иске о защите прав потребителей. Одним ответчиком, по его мнению, с одной стороны, должны выступить организаторы гастролей рэпера Say Agency. С другой — «Зенит Арена» как юридическое лицо «Газпром Арены».
Известно, что судья уже получил это дело, а предварительное заседание назначено на 7 октября, пишет «Российская газета». Также сообщалось, что москвич подал иск к организатору шоу рэпера и потребовал вернуть ему деньги за билет в размере 46 тысяч рублей, передает ТАСС.
А ДЕНЬГИ ВЕРНУТ?
Зампредседателя коллегии «Адвокат Премиум», адвокат Дмитрий Минов уверяет, что организаторов концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге в случае его отмены могут обязать выплатить зрителям все расходы, связанные с планами посетить шоу.
«(Кроме денег за билеты – прим. НСН) можно требовать возмещения реальных и подтвержденных расходов, которые возникли из-за отмены концерта, например, расходов на поездку, а также компенсацию морального вреда. Если организатор откажется добровольно возвращать деньги и покупателю придется обращаться в суд, к требованиям могут добавиться предусмотренные законом о защите прав потребителей санкции», - приводит его слова ТАСС.
Адвокат даже допустил, что организаторам концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге может грозить уголовная ответственность за мошенничество.
«Если они действительно договаривались с артистом и ареной, готовили мероприятие, но впоследствии концерт сорвался, это прежде всего гражданско-правовой спор. Но если выяснится, что билеты продавались или продолжали продаваться, когда организаторы уже понимали, что провести концерт невозможно, правоохранительные органы могут проверить ситуацию на наличие признаков мошенничества по ст. 159 УК РФ», - объяснил Минов, добавив, однако, что сам факт отмены концерта уголовной ответственности автоматически не влечет.
При этом глава Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН подчеркнул, что организатор концерта Канье Уэста не имеет права отказать в возврате денег за билеты.
«Организатор считает, что были проданы акционные билеты, которые не подлежат возврату. Но мы уже не раз повторяли, что деление билетов на акционные и неакционные не подразумевается. Это нарушение со стороны организатора, которое дает потребителю право на возврат билета. Концерт как минимум пройдет в другом месте, а, может быть, и вовсе будет отменен. В такой ситуации этот вопрос относится к зоне ответственности организатора, потребитель получает право отказа от услуг. Если организатор с этим не согласен, он должен это как-то аргументированно обосновать», - рассказал он.
По словам Койтова, деньги раньше получат те покупатели, которые первыми обратятся к приставам.
«Если возврат денег будет проходить добровольно, то этот вопрос будут решать организаторы. А если деньги вернут в принудительном порядке через обычное судебное взыскание, то получить их можно будет в порядке поступления обращений к приставам: кто первый, тот и получает свои деньги раньше. Если же ситуация будет усугубляться, она пойдет по третьему сценарию — банкротству. Там будет накапливаться конкурсная масса, она будет собираться, и пропорционально из того, что будет собрано, каждый кредитор, который туда включится, получит свою часть. Вероятность получения денег в этом случае отложится на несколько лет, кроме того, это будут в лучшем случае десятки процентов от уплаченных сумм», - объяснил глава союза.
В свою очередь генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре с НСН заметил, что закон России о правах потребителей подразумевает, что можно вернуть все билеты за любой концерт, а если будет перенос площадки, то продажу придется открывать заново.
«Если организатор найдет другую площадку, то сначала им надо вернуть все деньги за билеты, которые были куплены, и потом анонсировать концерт на другой площадке и уже запускать их в продажу. На этот раз, заключив договор сначала с площадкой и с артистом, а потом уже анонсировать его и запускать в продажу», - отметил он.
КАНЬЕ СТЕР КОНЦЕРТЫ
При этом скандал вокруг концерта Канье Уэста продолжает набирать обороты. Так, 18 сентября с официального сайта рэпера пропала информация о российских шоу, которые были намечены на 10 и 11 октября. Еще 17 сентября, эта информация там была, передает корреспондент НСН, но теперь ближайшими выступлениями артиста значатся концерты в Джакарте и Хьюстоне 24 и 31 октября.
Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева связала пропажу информации о шоу Уэста в Питере с сайта музыканта с «реакцией на хаос» вокруг его выступлений, пишет РБК.
«Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно», - предположила она.
Субчева рассказала, что артист знает только от организаторов, что происходит, «какие у нас нюансы» и какая работа уже проделана. Она добавила, что для Уэста «тоже это все очень тяжело».
В свою очередь промоутер Владимир Зубицкий в разговоре с НСН подчеркнул, что исчезновение с сайта рэпера информации о концертах в РФ пока не говорит об их официальной отмене, по его словам, об этом должны объявить организаторы.
«Официально концерт не отменили, но, если информации нет на сайте артиста, надо верить сайту. Должно быть официальное заявление от организаторов. Если концерты вдруг все-таки отменятся, им надо будет возвращать деньги за билеты. Если они вернут все деньги за билеты, с ними ничего не будет. В ином случае люди будут подавать в суд», - уточнил он.
Согласно информации СМИ, гонорар Уэста за выступления в России мог составить 1,5 млрд рублей. Зубицкий добавил, что как правило, аванс в таких случаях не возвращается.
«Если мы заключаем контракт с артистом и концерт отменяется не по вине артиста, а по вине организатора, как правило, по контракту деньги не возвращаются. Если артист ни в чем не виноват, он готов проводить концерт, а промоутер это сделать не может по каким-то причинам, в договоре есть пункт о том, что гонорар не возвращается. Но есть еще внутренние отношения между менеджментом артиста и промоутером, всякие вещи бывают», - заметил промоутер.
Ранее, до ситуации с сайтом рэпера, русскоязычный представитель команды Канье Уэста объявил, что концерт американского рэпера в Санкт-Петербурге состоится, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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