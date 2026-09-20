Россия сократила закупки китайского пива, но осталась главным импортером

В месячном выражении объем закупок сократился на 12%, составив 6,45 млн долларов. В годовом исчислении также зафиксирована отрицательная динамика, однако спад оказался менее существенным и составил всего 4%.

Однако по итогам августа Россия уверенно возглавила рейтинг импортеров китайского пива. В тройку лидеров также вошли Гонконг (5,6 млн долларов) и Тайвань (5,4 млн долларов).

Ранее Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».