Россия сократила закупки китайского пива, но осталась главным импортером

Россия сохранила статус крупнейшего в мире покупателя китайского пива, несмотря на сокращение объемов импорта в августе. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики КНР, проанализированные РИА Новости.

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В месячном выражении объем закупок сократился на 12%, составив 6,45 млн долларов. В годовом исчислении также зафиксирована отрицательная динамика, однако спад оказался менее существенным и составил всего 4%.

Однако по итогам августа Россия уверенно возглавила рейтинг импортеров китайского пива. В тройку лидеров также вошли Гонконг (5,6 млн долларов) и Тайвань (5,4 млн долларов).

Ранее Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
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