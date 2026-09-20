Россия сократила закупки китайского пива, но осталась главным импортером
Россия сохранила статус крупнейшего в мире покупателя китайского пива, несмотря на сокращение объемов импорта в августе. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики КНР, проанализированные РИА Новости.
В месячном выражении объем закупок сократился на 12%, составив 6,45 млн долларов. В годовом исчислении также зафиксирована отрицательная динамика, однако спад оказался менее существенным и составил всего 4%.
Однако по итогам августа Россия уверенно возглавила рейтинг импортеров китайского пива. В тройку лидеров также вошли Гонконг (5,6 млн долларов) и Тайвань (5,4 млн долларов).
Ранее Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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