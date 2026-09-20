Роспотребнадзор потребовал от «Азимута» разобраться с ручной кладью в 5 кг
Роспотребнадзор вынес предостережение авиакомпании «Азимут» в связи со снижением нормы бесплатного провоза ручной клади с 10 до 5 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Поводом для послужила жалоба пассажира рейса Челябинск – Минеральные Воды, который указал на нарушение пункта 122 Федеральных авиационных правил. Согласно документу, авиакомпании обязаны обеспечивать провоз ручной клади весом не менее 10 кг (без учета дамских сумок, портфелей и верхней одежды). Ограничение в 5 кг действует у «Азимута» с 2019 года. Несмотря на заявления авиакомпании о том, что правило действует только для дешевых тарифов, на сайте «Азимута» лимит в 5 кг прописан даже для тарифа «Гибкий», который включает провоз багажа.
В настоящее время авиакомпания вправе оспорить выданное предостережение в установленном законом порядке. В противном случае «Азимуту» придется привести свои требования к ручной клади в соответствие с федеральными правилами.
Ранее авиакомпания «Победа» за деньги запустила услугу по провозу увеличенной ручной клади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- До двух выросло число погибших в массовом ДТП на МКАД
- Россия удвоила импорт автомобилей из КНР
- Очередной иск и удаление: Новые подробности «хаоса» вокруг концертов Канье Уэста
- Двое подростков осиротели из-за атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье
- СМИ: Украина лишилась сталелитейной промышленности
- Роспотребнадзор потребовал от «Азимута» разобраться с ручной кладью в 5 кг
- СМИ: Один человек погиб, два пострадали в массовом ДТП на МКАД
- СМИ: Суды начали изучать мелкие расходы должников перед банкротством
- Россия сократила закупки китайского пива, но осталась главным импортером
- Петербурженка подала иск к организаторам концерта Канье Уэста