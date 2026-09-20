Роспотребнадзор потребовал от «Азимута» разобраться с ручной кладью в 5 кг

Поводом для послужила жалоба пассажира рейса Челябинск – Минеральные Воды, который указал на нарушение пункта 122 Федеральных авиационных правил. Согласно документу, авиакомпании обязаны обеспечивать провоз ручной клади весом не менее 10 кг (без учета дамских сумок, портфелей и верхней одежды). Ограничение в 5 кг действует у «Азимута» с 2019 года. Несмотря на заявления авиакомпании о том, что правило действует только для дешевых тарифов, на сайте «Азимута» лимит в 5 кг прописан даже для тарифа «Гибкий», который включает провоз багажа.

В настоящее время авиакомпания вправе оспорить выданное предостережение в установленном законом порядке. В противном случае «Азимуту» придется привести свои требования к ручной клади в соответствие с федеральными правилами.

Ранее авиакомпания «Победа» за деньги запустила услугу по провозу увеличенной ручной клади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».