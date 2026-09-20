СМИ: Один человек погиб, два пострадали в массовом ДТП на МКАД
Один человек погиб, еще два пострадали в крупном ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, в ДТП на востоке МКАД между Хабаровской улицей и Щёлковским шоссе пострадали шесть автомобилей.
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в момент, когда машины стояли в очереди на АЗС. Один из пострадавших был экстренно госпитализирован в критическом состоянии.
Сейчас движение в районе ДТП затруднено. Как уточняет Telegram-канал Baza, в ДТП пострадали 9 машин, а пробка растянулась на 6 километров т.к для проезда доступны всего 2 полосы из 5-ти.
Ранее в центре Москвы «Мерседес» насмерть сбил пешехода у Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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