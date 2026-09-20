Врачи не нашли у певца Бикбаева переломов после инцидента на концерте

«Обследование показало, что у него нет переломов или еще чего-то», - привел слова менеджера звезды собеседник агентства.

До этого СМИ писали, что Дмитрий Бикбаев во время концерта сорвался с троса, выполняя трюк. При этом артист продолжил выступление, но сразу после шоу был госпитализирован.

Ранее певец Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».