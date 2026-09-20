Врачи не нашли у певца Бикбаева переломов после инцидента на концерте

Солист группы «БиС», певец Дмитрий Бикбаев был госпитализирован после инцидента на концерте, но медики не нашли у знаменитости переломов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брата артиста.

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«Обследование показало, что у него нет переломов или еще чего-то», - привел слова менеджера звезды собеседник агентства.

До этого СМИ писали, что Дмитрий Бикбаев во время концерта сорвался с троса, выполняя трюк. При этом артист продолжил выступление, но сразу после шоу был госпитализирован.

Ранее певец Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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