«Вы в черном списке!»: Что успели организаторы за месяц до концертов Канье Уэста
Удаление постов из соцсетей и внесение в «черные списки» журналистов не помогло организаторам концерта Канье Уэста успокоить зрителей и получить официальное подтверждение от «Газпром Арены», что там ждут скандального рэпера.
За месяц до гипотетических концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге ситуация с их проведением по-прежнему покрыта густым туманом. «Газпром Арена» отрицает какие-либо договоренности, организаторы не отвечают купившим билеты зрителям, судорожно удаляют посты и «воюют» с журналистами. Похоже, не волнуется только сам Канье, уже получивший аванс.
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ: «КАНЬЕ ХВАТИТ НЕДЕЛИ»
Согласно обнародованному в середине августа анонсу организаторов концертов Канье Уэста в России, концертного агентства Say Agency, выступления скандального рэпера должны состояться 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако еще 25 августа площадка сообщила, что «договора аренды площадки не было и нет», а без него никаких концертов быть не может. 4 сентября в соцсетях «Газпром Арены» появилось повторное опровержение.
«Повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на «Газпром Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет», - отмечалось в сообщении.
6 сентября государственное информагентство ТАСС сообщило, что Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге за отказ возвращать деньги за билеты. В ведомстве усмотрели в их действиях нарушение закона «О защите прав потребителей».
Сегодня до концертов остается ровно месяц. Однако больше никакой официальной информации нет. При этом в СМИ уже появилась версия что команда артиста якобы рассматривает вариант переноса концертов в Москву, поскольку не уверена, что успеет подготовить шоу.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее говорил НСН, что на подготовку концерта в «Лужниках» тратится «огромное количество времени».
«Чтобы такой концерт просто провести, мы за полгода начинаем готовиться. Это сама программа, постановка шоу, спецэффекты и так далее. Стадионный концерт - это всегда большое событие», - объяснял Жуков.
Со своей стороны, промоутер Владимир Зубицкий, привозивший в Россию мировых звезд уровня Metallica и U2, объяснил НСН, что команде Канье Уэста хватит недели на подготовку концерта, поэтому крест на его выступлениях пока ставить рано.
«Документальная история и продажи билетов могут занимать год, полгода, несколько месяцев, но сам концерт сделан. Мы много делали стадионных концертов - и Metallica, и Depeche Mode, и Bon Jovi. Если это какое-то супершоу типа Пола Маккартни на Красной площади или тура U2, у которых было 128 грузовиков оборудования, они приезжают за неделю и начинается стройка площадки. А какие проблемы могут быть у Канье Уэста? Техническая группа должна зайти на площадку где-то за неделю до концерта. В этом нет никакой проблемы», - пояснил эксперт.
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«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» И УДАЛЕННЫЕ «КРУЖОЧКИ»
Но что же за всё это время сделали организаторы, чтобы успокоить зрителей, купивших более 100 тысяч билетов? В соцсетях Say Agency последний пост о концертах Канье Уэста датирован 25 августа, после чего информация идет исключительно о концертах в России английского диджея Пола Окенфолда. Однако за этой пустотой скрывается целая мыльная опера.
3 сентября в Telegram-канале Say Agency появилось сразу несколько «кружочков» с видеообращениями гендиректора этого агентства Анны Субчевой. Она утверждала, что никакой отмены концертов не будет, высказав интересную мысль, что «площадка не может отменить артиста».
«Что касается вопроса об отмене концерта: отмены не будет! Вы можете проверить ресурс артиста, наши ресурсы. Никто информацию не удаляет. На сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести мероприятие. Мы его проведем. Отменить мероприятие может либо концертное агентство, которые его организовывает, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у них элементарно нет договора с артистом», - подчеркнула Субчева.
Однако на этом история не закончилась. На следующий день, в ответ на очередное опровержение «Газпром Арены» организаторы концертов опубликовали в соцсетях несколько документов за подписью председателя правления футбольного клуба «Зенит» Константина Зырянова.
«Мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве», - отмечалось в сообщении Say Agency.
Тем не менее, из обнародованных документов не следовало, что концерты состоятся. Там отмечалось, что «Газпром Арена» разрешает организаторам выход в анонс и продажу билетов при обязательном заключении договора аренды до 19 августа (в письме от 5 августа), а потом - до 28 августа (в письме от 14 августа).
По случайному совпадению, в тот же день, 4 сентября, «Национальная служба новостей» выпустил большой материал, в котором президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, промоутеры Владимир Зубицкий и Андрей Матвеев, а также глава Союза потребителей России Алексей Койтов проанализировали возможные последствия для организаторов концертов Канье Уэста.
В частности, Игорь Трунов объяснил, в каком случае их действия могут квалифицировать, как мошенничество. При этом спикеры НСН выражали надежду, что эта история закончится благополучно для всех: и для организаторов.
Тем интереснее было услышать от Анны Субчевой, что она внесла НСН в некий «черный список».
«С "Национальной службой новостей" мы не общаемся, вы у нас в черном списке», - сказала Субчева корреспонденту НСН утром 10 сентября после того, как он позвонил ей по телефону и представился, но не успел задать вопрос.
В России долгое время опровергали наличие каких-либо «черных списков» для артистов, однако гендиректор Say Agency легализовала их наличие. Правда, «отменяют» у нас оказывается не музыкантов, а журналистов.
Так или иначе из соцсетей концертного агентства в тот же день, 10 сентября пропали скрины писем от руководства «Газпром Арены», обвинения в адрес площадки и те самые «кружочки» госпожи Субчевой.
Невзирая на все эти драматичные события, организаторы продолжают продавать билеты на концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября по цене от 30 до 50 тысяч рублей. Информация о концертах в Санкт-Петербурге пока остается и на сайте американского рэпера. Субчева отмечала в интервью РБК, что Канье получил аванс, не уточнив его сумму. По оценке продюсера, Иосифа Пригожина, гонорар американца за каждый концерт может превышать 10 миллионов долларов.
Тем временем соцсети Say Agency и «Газпром Арены» разрываются от комментариев зрителей, требующих пояснить, будет концерт или нет.
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