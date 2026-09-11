ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ: «КАНЬЕ ХВАТИТ НЕДЕЛИ»

Согласно обнародованному в середине августа анонсу организаторов концертов Канье Уэста в России, концертного агентства Say Agency, выступления скандального рэпера должны состояться 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако еще 25 августа площадка сообщила, что «договора аренды площадки не было и нет», а без него никаких концертов быть не может. 4 сентября в соцсетях «Газпром Арены» появилось повторное опровержение.

«Повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на «Газпром Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет», - отмечалось в сообщении.

6 сентября государственное информагентство ТАСС сообщило, что Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге за отказ возвращать деньги за билеты. В ведомстве усмотрели в их действиях нарушение закона «О защите прав потребителей».

Сегодня до концертов остается ровно месяц. Однако больше никакой официальной информации нет. При этом в СМИ уже появилась версия что команда артиста якобы рассматривает вариант переноса концертов в Москву, поскольку не уверена, что успеет подготовить шоу.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее говорил НСН, что на подготовку концерта в «Лужниках» тратится «огромное количество времени».

«Чтобы такой концерт просто провести, мы за полгода начинаем готовиться. Это сама программа, постановка шоу, спецэффекты и так далее. Стадионный концерт - это всегда большое событие», - объяснял Жуков.

Со своей стороны, промоутер Владимир Зубицкий, привозивший в Россию мировых звезд уровня Metallica и U2, объяснил НСН, что команде Канье Уэста хватит недели на подготовку концерта, поэтому крест на его выступлениях пока ставить рано.

«Документальная история и продажи билетов могут занимать год, полгода, несколько месяцев, но сам концерт сделан. Мы много делали стадионных концертов - и Metallica, и Depeche Mode, и Bon Jovi. Если это какое-то супершоу типа Пола Маккартни на Красной площади или тура U2, у которых было 128 грузовиков оборудования, они приезжают за неделю и начинается стройка площадки. А какие проблемы могут быть у Канье Уэста? Техническая группа должна зайти на площадку где-то за неделю до концерта. В этом нет никакой проблемы», - пояснил эксперт.