Опрос: Россияне не верят, что концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся
Только 16% россиян верят в то, что концерты амерканского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге всё-таки состоятся. Таковы результаты опроса Rambler & Co.
Отмечается, что творчеством музыканта интересуются лишь 33% респондентов. Большинство из оставшихся 67% считают, что концерты отменят. Ещё 17% указали на массу противоречивой информации и сказали, что давать какой-либо окончательный ответ пока рано.
Участие в опросе приняли более двух тысяч человек.
Ранее Центральный районный суд Воронежа принял к рассмотрению первый иск о защите прав потребителей к агентству Say Agency, которое является организатором концерта Уэста в России.
Роспотребнадзор, в свою очередь, вынес агентству предостережение за отказ возвращать потребителям деньги за билеты на шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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