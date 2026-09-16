Опрос: Россияне не верят, что концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся

Отмечается, что творчеством музыканта интересуются лишь 33% респондентов. Большинство из оставшихся 67% считают, что концерты отменят. Ещё 17% указали на массу противоречивой информации и сказали, что давать какой-либо окончательный ответ пока рано.

Участие в опросе приняли более двух тысяч человек.

Ранее Центральный районный суд Воронежа принял к рассмотрению первый иск о защите прав потребителей к агентству Say Agency, которое является организатором концерта Уэста в России.

Роспотребнадзор, в свою очередь, вынес агентству предостережение за отказ возвращать потребителям деньги за билеты на шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

