СМИ: Украина лишилась сталелитейной промышленности

Украина фактически лишилась сталелитейной промышленности из-за повреждения ключевых производственных мощностей. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителя офиса генерального директора группы компаний «Метинвест» Александра Водовиза.

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По данным издания, удары были нанесены по трем крупным предприятиям в Запорожской и Днепропетровской областях, на которые приходилось около 90% выплавки стали в стране.

Водовиз отметил, что на данный момент сталелитейная отрасль в стране фактически отсутствует. По его словам, сроки восстановления поврежденного оборудования пока не определены и могут составить от нескольких дней до многих лет. Кроме того, он предупредил, что остановка предприятий, обеспечивающих работой более 15 тысяч человек, повлечет за собой серьезные негативные последствия для экономики и существенно сократит налоговые поступления в бюджет.

Ранее Министерство обороны России заявило о поражении комбината в Кривом Роге, который производил металлопродукцию для оборонных нужд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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