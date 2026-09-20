СМИ: Украина лишилась сталелитейной промышленности

По данным издания, удары были нанесены по трем крупным предприятиям в Запорожской и Днепропетровской областях, на которые приходилось около 90% выплавки стали в стране.

Водовиз отметил, что на данный момент сталелитейная отрасль в стране фактически отсутствует. По его словам, сроки восстановления поврежденного оборудования пока не определены и могут составить от нескольких дней до многих лет. Кроме того, он предупредил, что остановка предприятий, обеспечивающих работой более 15 тысяч человек, повлечет за собой серьезные негативные последствия для экономики и существенно сократит налоговые поступления в бюджет.

Ранее Министерство обороны России заявило о поражении комбината в Кривом Роге, который производил металлопродукцию для оборонных нужд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».