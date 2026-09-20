СМИ: Украина лишилась сталелитейной промышленности
Украина фактически лишилась сталелитейной промышленности из-за повреждения ключевых производственных мощностей. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителя офиса генерального директора группы компаний «Метинвест» Александра Водовиза.
По данным издания, удары были нанесены по трем крупным предприятиям в Запорожской и Днепропетровской областях, на которые приходилось около 90% выплавки стали в стране.
Водовиз отметил, что на данный момент сталелитейная отрасль в стране фактически отсутствует. По его словам, сроки восстановления поврежденного оборудования пока не определены и могут составить от нескольких дней до многих лет. Кроме того, он предупредил, что остановка предприятий, обеспечивающих работой более 15 тысяч человек, повлечет за собой серьезные негативные последствия для экономики и существенно сократит налоговые поступления в бюджет.
Ранее Министерство обороны России заявило о поражении комбината в Кривом Роге, который производил металлопродукцию для оборонных нужд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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