СМИ: Суды начали изучать мелкие расходы должников перед банкротством

По данным «Базы», кредиторы начали активно анализировать повседневные траты должников, чтобы доказать наличие у них финансовых возможностей для обслуживания кредитных обязательств. В частности, в сентябре суд в Санкт-Петербурге в рамках дела местного жителя запросил данные у агрегаторов такси и сервисов доставки еды, информацию о зарубежных поездках, а также сведения об использовании каршеринга и кикшеринга, в том числе в отношении супруги должника. В другом случае кредиторы попытались оспорить списание долгов калининградской блогерши, обнаружив в её социальных сетях публикации о дорогостоящих путешествиях, ортодонтическом лечении и покупке премиальной техники. Тем не менее суд одобрил банкротство, поскольку имущества, подлежащего взысканию, у девушки выявлено не было.

Ужесточение контроля происходит на фоне роста числа банкротств и изменения судебной практики. Так, во втором квартале текущего года банкротами были признаны около 140 тысяч физических и юридических лиц. При этом доля отказов в списании задолженности в первом полугодии увеличилась в 2,9 раза, достигнув 2,4% по сравнению с 1,1% в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее россиянам объяснили, что нельзя делать перед процедурой банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».