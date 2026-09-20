СМИ: Суды начали изучать мелкие расходы должников перед банкротством
Банки и арбитражные суды ужесточили проверку личных расходов граждан, подающих заявления о банкротстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», кредиторы начали активно анализировать повседневные траты должников, чтобы доказать наличие у них финансовых возможностей для обслуживания кредитных обязательств. В частности, в сентябре суд в Санкт-Петербурге в рамках дела местного жителя запросил данные у агрегаторов такси и сервисов доставки еды, информацию о зарубежных поездках, а также сведения об использовании каршеринга и кикшеринга, в том числе в отношении супруги должника. В другом случае кредиторы попытались оспорить списание долгов калининградской блогерши, обнаружив в её социальных сетях публикации о дорогостоящих путешествиях, ортодонтическом лечении и покупке премиальной техники. Тем не менее суд одобрил банкротство, поскольку имущества, подлежащего взысканию, у девушки выявлено не было.
Ужесточение контроля происходит на фоне роста числа банкротств и изменения судебной практики. Так, во втором квартале текущего года банкротами были признаны около 140 тысяч физических и юридических лиц. При этом доля отказов в списании задолженности в первом полугодии увеличилась в 2,9 раза, достигнув 2,4% по сравнению с 1,1% в аналогичном периоде прошлого года.
Ранее россиянам объяснили, что нельзя делать перед процедурой банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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