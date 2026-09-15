На организатора концерта Канье Уэста в России подали в суд
Центральный районный суд Воронежа начал рассматривать иск о защите прав потребителей к организатору концерта Канье Уэста в России - агентству Say Agency. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что с иском в суд обратился Евгений Рассказов. Третьим лицом завлена компания «Зенит-Арена» - юрлицо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, где, согласно анонсам, должны были пройти два выступления американского рэпера.
Конкретные требования истца в карточке дела не раскрываются. Предварительное заседание назначено на 7 октября.
Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение агентству Say Agency, которое отказалась возвращать потребителям деньги за билеты на шоу Уэста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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