На организатора концерта Канье Уэста в России подали в суд

Уточняется, что с иском в суд обратился Евгений Рассказов. Третьим лицом завлена компания «Зенит-Арена» - юрлицо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, где, согласно анонсам, должны были пройти два выступления американского рэпера.

Конкретные требования истца в карточке дела не раскрываются. Предварительное заседание назначено на 7 октября.

Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение агентству Say Agency, которое отказалась возвращать потребителям деньги за билеты на шоу Уэста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».