В Москве есть подходящий стадион «Лужники», а других вариантов проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в столице нет, рассказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Из Telegram-канала концертного агентства Say Agency, анонсировавшего октябрьские концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, исчезли все связанные с этими событиями посты. Одновременно с этим «Известия» сообщили, что команда артиста рассматривает перенос концерта в Москву. При попытке выяснить подробности у гендиректора Say Agency Анны Субчевой, та заявила журналистам, что «Национальная служба новостей» находится у нее в чёрном списке. Вероятно, за неудобные вопросы.

Со своей стороны, Эдуард Ратников любезно прокомментировал НСН возможность выступления заграничного «сумасшедшего» в Москве.