«Маппет-шоу»: Какой культурный город приютит Канье Уэста
Переговоры с площадкой в Санкт-Петербурге затягиваются, а нужные даты есть у московских площадок, заявил НСН Эдуард Ратников.
В Москве есть подходящий стадион «Лужники», а других вариантов проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в столице нет, рассказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Из Telegram-канала концертного агентства Say Agency, анонсировавшего октябрьские концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, исчезли все связанные с этими событиями посты. Одновременно с этим «Известия» сообщили, что команда артиста рассматривает перенос концерта в Москву. При попытке выяснить подробности у гендиректора Say Agency Анны Субчевой, та заявила журналистам, что «Национальная служба новостей» находится у нее в чёрном списке. Вероятно, за неудобные вопросы.
Со своей стороны, Эдуард Ратников любезно прокомментировал НСН возможность выступления заграничного «сумасшедшего» в Москве.
«Тут может быть все угодно. По каким причинам они не могут провести концерт в Санкт-Петербурге, остается только догадываться: “звонок сверху”, давление общественных деятелей или запрет от администрации города. Недооценивать важность согласования нельзя, тем более когда ты имеешь дело со столь эксцентричным сумасшедшим артистом, который так неаккуратно высказывался. Вполне возможно, что из-за затянувшихся переговоров сроки на “Газпром-арене” сдвинулись на ноябрь, а “Лужники” дают удобную дату. Посмотрим, как будет развиваться это маппет-шоу. В Москве есть только один подходящий вариант, но и там согласовать будет очень непросто», — отметил он.
Ранее Ратников подтвердил НСН, что в проведении концертов Канье в России «заинтересованы все».
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