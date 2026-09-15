Организатор концерта Канье Уэста не имеет права отказать в возврате денег за билеты, вместе с тем вал таких возвратов фактически «похоронит» организатора. Об этом НСН заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Суд Воронежа зарегистрировал иск о защите прав потребителей к Say Agency, анонсировавшему концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, сообщает «Коммерсантъ». Третьим лицом в карточке дела указана «Зенит-Арена». Предварительное заседание назначено на 7 октября.

«Организатор считает, что были проданы акционные билеты, которые не подлежат возврату. Но мы уже не раз повторяли, что деление билетов на акционные и неакционные не подразумевается. Это нарушение со стороны организатора, которое дает потребителю право на возврат билета. Концерт как минимум пройдет в другом месте, а, может быть, и вовсе будет отменен. В такой ситуации этот вопрос относится к зоне ответственности организатора, потребитель получает право отказа от услуг. Если организатор с этим не согласен, он должен это как-то аргументированно обосновать. Не хочется создавать вал возвратов, под которым организатор, очевидно, погибнет. Никому хорошо от этого не будет, мы не уверены, состоится концерт или нет. Конечно, могут быть изъятия, обоснованные отказы, но их вероятность крайне мала», — сказал Койтов.