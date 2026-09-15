«Меньше половины?»: Сколько денег вернет организатор концертов Канье Уэста
Ситуация вокруг концерта Канье Уэста - беспрецедентное явление, банкротство организатора шоу - крайне нежелательный сценарий, сказал НСН Алексей Койтов.
Организатор концерта Канье Уэста не имеет права отказать в возврате денег за билеты, вместе с тем вал таких возвратов фактически «похоронит» организатора. Об этом НСН заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Суд Воронежа зарегистрировал иск о защите прав потребителей к Say Agency, анонсировавшему концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, сообщает «Коммерсантъ». Третьим лицом в карточке дела указана «Зенит-Арена». Предварительное заседание назначено на 7 октября.
«Организатор считает, что были проданы акционные билеты, которые не подлежат возврату. Но мы уже не раз повторяли, что деление билетов на акционные и неакционные не подразумевается. Это нарушение со стороны организатора, которое дает потребителю право на возврат билета. Концерт как минимум пройдет в другом месте, а, может быть, и вовсе будет отменен. В такой ситуации этот вопрос относится к зоне ответственности организатора, потребитель получает право отказа от услуг. Если организатор с этим не согласен, он должен это как-то аргументированно обосновать. Не хочется создавать вал возвратов, под которым организатор, очевидно, погибнет. Никому хорошо от этого не будет, мы не уверены, состоится концерт или нет. Конечно, могут быть изъятия, обоснованные отказы, но их вероятность крайне мала», — сказал Койтов.
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Собеседник НСН назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной.
«Создана беспрецедентная для последних лет ситуация, крайне не хотелось бы, чтобы организатор свалился в банкротство: это плачевный итог для организации, для ее руководителей это вполне себе ощущаемые риски уголовного преследования, а для потребителей это в лучшем случае затяжка во времени, в худшем случае люди не получат деньги за билеты. Мы не знаем, какова доля гонорара, которую организатор точно не сможет выплатить. Явно будет выплачено меньше половины. Сомневаюсь, что организаторы где-то смогут найти эти сотни миллионов», — добавил он.
Койтов отметил, что свои деньги раньше получат те покупатели, которые первыми обратятся к приставам.
«Если возврат денег будет проходить добровольно, то этот вопрос будут решать организаторы. А если деньги вернут в принудительном порядке через обычное судебное взыскание, то получить их можно будет в порядке поступления обращений к приставам: кто первый, тот и получает свои деньги раньше. Если же ситуация будет усугубляться, она пойдет по третьему сценарию — банкротству. Там будет накапливаться конкурсная масса, она будет собираться, и пропорционально из того, что будет собрано, каждый кредитор, который туда включится, получит свою часть. Вероятность получения денег в этом случае отложится на несколько лет, кроме того, это будут в лучшем случае десятки процентов от уплаченных сумм», — подчеркнул собеседник НСН.
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В заключение Койтов допустил, что ООО «Зенит Арена» может выступить в качестве соответчика.
«Пока нет оснований говорить о том, что “Газпром-Арена” в чем-то виновата, для этого не представлены соответствующие документы. Боюсь, что переписки, по результатам которой их можно было бы в чем-то обвинить, нет. Где-то, может быть, они пойдут соответчиками, потому что продавались билеты в том числе через их портал», — заключил он.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий заявил, что сообщения о переносе концерта Канье Уэста в Москву или куда-то еще – это хайп и слухи, на практике это технически невозможно. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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