Побег на персональном лифте: Экс-министра связи Никифорова объявили в розыск
Он стал фигурантом уголовного дела о хищении 5 млрд рублей у нескольких тысяч вкладчиков финансовой пирамиды Finiko.
РОЗЫСК И ПОБЕГ
Накануне МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, следует из базы розыска ведомства. До этого экс-чиновнику заочно предъявили обвинение по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko о хищении 5 млрд рублей, передают «Известия».
Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отмечается, что в настоящий момент оформляется арест политика заочно, МВД готовит документы для объявления его в международный розыск.
Согласно версии следствия, Никифоров был одним из создателей пирамиды. Finiko была открыта в Татарстане, и с июня 2018 года по декабрь 2020-го ее организаторы привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых, пишет «Коммерсантъ». Однако потом фирма перестала выплачивать дивиденды.
Известно, что Никифоров экстренно покинул страну на частном самолете всего за несколько часов до планируемого задержания. Издание «Царьград» писало, что задержание экс-министра было запланировано на утро 31 августа 2026 года. Силовики установили наблюдение за основными объектами недвижимости, связанными с Никифоровым в Москве: особняком на Рублевке, домом на Новой Риге и элитными апартаментами в деловом центре «Москва-Сити». Кстати, в рамках расследования прошли масштабные обыски в Москва-Сити, где когда-то располагался и головной офис пирамиды.
Однако Никифорову удалось сбежать из России, что следствие связывает с возможной намеренной утечкой информации. Ночью 31 августа он, воспользовавшись персональным лифтом из своих апартаментов в «Москва-Сити», спустился на подземную парковку и незаметно уехал на автомобиле. Уже в 03:00 по московскому времени он прибыл в международный аэропорт «Внуково» в терминал бизнес-авиации «Внуково-3». В 04:00 утра экс-чиновник вылетел из России на заранее подготовленном частном бизнес-джете. Пунктом назначения политика стали Объединенные Арабские Эмираты.
Прямые показания на Никифорова и его бизнес-партнера дизайнера Азата Тухватуллина дал сооснователь пирамиды Эдвард Сабиров, пишет издание «Царьград». Оказавшись в СИЗО в России, он согласился на сделку со следствием и раскрыл имена высокопоставленных покровителей.
В случае возвращения в РФ по совокупности статей за мошенничество и руководство ОПС Никифорову грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом не исключено, что следственному департаменту МВД удастся оперативно передать корректно оформленные документы по линии Интерпола. Поэтому вероятность задержания и выдачи политика обратно в РФ крайне высока.
Николай Никифоров — самый молодой министр России. Он возглавил Минкомсвязи в 2012 году в 29 лет. Политик ушел в отставку через шесть лет — в 2018 году. После ухода с должности проживает в ОАЭ, пишут «Известия».
Он активно занимался развитием цифровых технологий, курировал создание IT-града Иннополис в Татарстане и неоднократно признавался «самым бедным» министром кабмина с официальным доходом около 5–6 млн рублей в год, напоминает «Царьград».
ДЕЛО FINIKO
Потерпевшими от деятельности Finiko оказались примерно восемь тысяч вкладчиков. МВД оценили общую сумму их потерь примерно в 5 млрд рублей. При этом источники в правоохранительных органах указывают, что реальный объем аккумулированных средств через криптопирамиду и ее создателей может составлять от 50 млрд до 100 млрд рублей.
Организаторы пирамиды обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая средства с прибылью, но при этом реальных инвестиций не вели. Известно, что ущерб от деятельности компании был нанесен не только в ряде регионов России, но и в других странах, включая Австрию, Германию и США.
В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу Finiko предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы»). Следствие считает его еще одним из организаторов пирамиды. Тухватуллин — давний бизнес-партнер Николая Никифорова.
10 декабря 2025 года в генпрокуратуре сообщили, что сооснователя Finiko Эдварда Сабирова экстрадируют из Дубая в Москву. Следствие утверждает, что с 2018 по 2021 годы он, распространяя ложные обещания о сверхприбыли и гарантированном возврате вложений, похитил с сообщниками у вкладчиков более 179 млн рублей.
Сабирова задержали в Дубае в конце ноября 2022 года. Вместе с ним Finiko, как считается, основали Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Последний с 2021 года находится в СИЗО.
В столице Татарстана уже два года идет процесс по обвинению Доронина и девяти его соучастников. Эпизод в отношении них о хищении 209 млн рублей выделили из этого дела в отдельное производство. Еще одна участница расследования, Лилия Нуриева, полностью признавшая свою вину, в особом порядке ранее получила 4,5 года лишения свободы.
Финансовая пирамида Finiko была создана в Татарстане в 2019 году. Создатели позиционировали организацию как уникальную инвестиционную платформу и «систему автоматической генерации прибыли». Руководители фирмы обещали вкладчикам невероятную доходность — от 20% до 30% в месяц, до 25% годовых по официальным консервативным заявлениям, благодаря якобы эффективной работе команды из десятков трейдеров, торгующих на криптовалютных и фондовых биржах.
Схема привлечения средств строилась на классических МЛМ-принципах — сетевого маркетинга, в том числе с помощью внутренней валюты CFR, когда инвесторы покупали за биткоины и токены внутренний индекс CFR, стоимость которого была привязана к доллару США.
Известно, что самые активные участники пирамиды, которые приводили тысячи новых вкладчиков, получали статусы «вице-президентов» и «десятых звезд», зарабатывая огромные проценты от чужих взносов. Организаторы пирамиды применяли агрессивный маркетинг, в рамках которого по городам страны ездили брендированные машины. Физические офисы фирмы открывались в престижных деловых центрах, включая казанский «Корстон» и «Москва-Сити» в столице.
По версии следствия, собранные Finiko средства якобы выводились за границу с участием компании «Иннополис Архитект», пишет «Коммерсантъ». Это архитектурное бюро, которое также занимается застройкой наукограда Иннополиса — города-спутника Казани. Его гендиректором является Азат Тухватуллин. Он же владеет половиной компании, а вторым соучредителем через ООО «Иннополис Развитие» является именно Николай Никифоров. Имя Тухватуллина связано с рядом амбициозных проектов, включая создание Барсика — символа Универсиады в Казани.
Летом 2021 Finiko перестала выплачивать дивиденды и заблокировала вывод средств. Банк России официально признал компанию нелегальной финансовой организацией с признаками классической пирамиды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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