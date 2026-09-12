Побег на персональном лифте: Экс-министра связи Никифорова объявили в розыск

РОЗЫСК И ПОБЕГ

Накануне МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, следует из базы розыска ведомства. До этого экс-чиновнику заочно предъявили обвинение по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko о хищении 5 млрд рублей, передают «Известия».

Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отмечается, что в настоящий момент оформляется арест политика заочно, МВД готовит документы для объявления его в международный розыск.