Певец Эд Ширан извинился за скандал вокруг его тура

Британский певец Эд Ширан извинился перед поклонниками за допущенные им ошибки на фоне скандала вокруг его тура. Об этом артист объявил перед концертом в Филадельфии в США, передает Sky News.

Певец подчеркнул, не хочет разочаровывать фанатов и никогда не собирался становиться музыкантом-активистом, но сама ситуация выдвинула его в центр политической дискуссии. Он добавил, что всю карьеру старался не превращаться в «политического комментатора» и хочет, чтобы его песни были «о единстве, а не о разделении».