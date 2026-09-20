Певец Эд Ширан извинился за скандал вокруг его тура
Британский певец Эд Ширан извинился перед поклонниками за допущенные им ошибки на фоне скандала вокруг его тура. Об этом артист объявил перед концертом в Филадельфии в США, передает Sky News.
Певец подчеркнул, не хочет разочаровывать фанатов и никогда не собирался становиться музыкантом-активистом, но сама ситуация выдвинула его в центр политической дискуссии. Он добавил, что всю карьеру старался не превращаться в «политического комментатора» и хочет, чтобы его песни были «о единстве, а не о разделении».
До этого на фоне скандала, связанного с палестинским вопросом, о прекращении сотрудничества с артистом объявили американский певец Финнеас О'Коннелл, ирландский исполнитель Аарон Роу и датская поп-группа Lukas Graham, которые выступали на разогреве у Ширана. Кроме того, об отмене выступлений заявила и ирландская поп-группа Beoga, которая выходила с британцем на сцену.
Причиной скандала стало исключение американского рэпера Бена Хаггерти, известного под псевдонимом Маклемор, из программы остальных концертов Ширана в США. 4 сентября перед выступлением британца на стадионе в штате Нью-Джерси рэпер публично заявил о поддержке Палестины и исполнил свою песню, посвященную протестам против военной операции Израиля в секторе Газа. Как рассказал сам Ширан, решение об исключении приняли промоутеры, однако после этого общественность начала критиковать певца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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