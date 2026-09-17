Организатор концертов Канье Уэста проиграла суд из-за шоу Lil Pump

Речь идёт о судебном споре с Российским авторским обществом (РАО), которое должно было получить 5% от дохода от продажи билетов за использование музыкальных произведений. Однако выплата произведена не была.

По решению суда, с Субчевой взыскали около 2,8 млн рублей. Это 1,6 млн рублей долга, а также 1,2 млн рублей неустойки и госпошлина.

Ранее Центральный районный суд Воронежа принял к рассмотрению первый иск о защите прав потребителей к агентству Say Agency, который касается концерта Уэста в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

