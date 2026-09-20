Двое подростков осиротели из-за атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье
Двое подростков осиротели в результате атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем «Максе».
По информации главы региона, инцидент произошел в поселке Софьино Раменского городского округа. 15-летняя Эзоза Юсупова доставлена в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ее 19-летний брат Бехриз также получил ранения и госпитализирован в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Как уточняет Telegram-канал Baza, их мать погибла на месте, а отец скончался немногим позже в больнице.
Воробьев отметил, что власти уже занимаются решением вопроса об установлении опеки и ведут поиск родственников семьи. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что подростков не бросят и окажут необходимую поддержку и помощь.
Ранее ВСУ ударили по избирательному участку в школе в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп поручил переоборудовать строящуюся Триумфальную арку в военный комплекс
- До двух выросло число погибших в массовом ДТП на МКАД
- Россия удвоила импорт автомобилей из КНР
- Очередной иск и удаление: Новые подробности «хаоса» вокруг концертов Канье Уэста
- Двое подростков осиротели из-за атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье
- СМИ: Украина лишилась сталелитейной промышленности
- Роспотребнадзор потребовал от «Азимута» разобраться с ручной кладью в 5 кг
- СМИ: Один человек погиб, два пострадали в массовом ДТП на МКАД
- СМИ: Суды начали изучать мелкие расходы должников перед банкротством
- Россия сократила закупки китайского пива, но осталась главным импортером