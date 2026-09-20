Двое подростков осиротели из-за атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье

По информации главы региона, инцидент произошел в поселке Софьино Раменского городского округа. 15-летняя Эзоза Юсупова доставлена в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ее 19-летний брат Бехриз также получил ранения и госпитализирован в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Как уточняет Telegram-канал Baza, их мать погибла на месте, а отец скончался немногим позже в больнице.

Воробьев отметил, что власти уже занимаются решением вопроса об установлении опеки и ведут поиск родственников семьи. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что подростков не бросят и окажут необходимую поддержку и помощь.

Ранее ВСУ ударили по избирательному участку в школе в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».