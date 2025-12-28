Леонтьев, Киркоров, Шнуров: Кто соберет больше миллионов на Новый год
Продюсер Павел Рудченко в эфире НСН говорил, что во второй половине 2025 года большинство артистов кратно повысили гонорары за выступления на корпоративах.
В преддверии Нового года СМИ раскрыли новогодние гонорары российских звезд. Речь идет о десятках миллионов рублей. Однако кто-то из знаменитостей на праздник, и после него тоже, все же рискует остаться без привычных заработков.
ЛЕОНТЬЕВ, КИРКОРОВ, ШНУРОВ
Накануне Telegram-канал «Mash» сообщил, что народный артист России, певец Валерий Леонтьев в предстоящие новогодние праздники заработает минимум 60 млн рублей. По данным источника, после выступления на корпоративе компании «Лукойл» артист выступит еще на трех частных мероприятиях. Канал также передавал, что Леонтьев готов сделать скидку: с 15 млн рублей до 10 млн рублей.
До этого издание «Абзац» писало, что народный артист РФ Филипп Киркоров совместно с певицей Мари Краймбрери в новогодние праздники собирается выступить в престижном отеле в Абу‑Даби. Известно, что стоимость билетов на их концерт в ОАЭ начинается от 40 тысяч рублей, а большая часть из них уже продана. Отмечается, что, таким образом, совместный зарубежный тур может принести артистам более 20 млн рублей.
При этом сообщалось, что Киркоров также собирается активно выступать и в России, где его гонорар за частные мероприятия считается одним из самых высоких. Так, за корпоратив певец запрашивает 25 млн рублей.
ТАСС со ссылкой на данные ряда главных ивент-агентств также писало, что группа «Ленинград» возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов, которых приглашают на новогодние корпоративы. По информации источника, стоимость выступления коллектива начинается от 20 млн рублей.
Сообщалось, что в число самых дорогих артистов также вошли Киркоров и Григорий Лепс. При этом уточняется, что окончательная стоимость выступления звезд на корпоративах зависит от даты, формата, города проведения мероприятия. Также заказчикам следует учитывать расходы на технический и бытовой райдер.
«Гонорар Филиппа Киркорова стартует от 12 млн рублей, Григория Лепса — от 10 млн, Леонида Агутина — от 8 млн, Любови Успенской — от 5 млн рублей», - писало агентство.
Известно, что в ТОП популярных артистов на новогодний праздник в 2025 году попали Татьяна Буланова, группа «Дискотека Авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан.
При этом музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил НСН, что стоимость корпоративных выступлений в этом году выросла кратно.
«Есть общее повышение цен, причем многократное, не на 5-10%. Артисты подняли гонорары во второй половине года именно на корпоративные выступления. Некоторые завысили их чуть ли не в два раза, потом начали демпинговать, потому что нет заказов. Какие-то исполнители повысили гонорары необоснованно, некоторые с учетом своей популярности. Та же Надежда Кадышева сейчас популярна у молодежи, на стримингах, потому завысила свой гонорар в десятки раз, и все равно актуальна. Есть и другие примеры. Тимур Родригез поднял гонорар до 3,5 млн, но и по прежнему гонорару не был особо интересен. Сейчас так вообще становится неинтересным, особенно со своими требованиями бытового райдера. Также я знаю, что Игорь Николаев завышал цену, потом просел по ней чуть ли не в два раза, чтобы добрать выступления», - поделился продюсер.
САМЫЕ «ДОРОГИЕ» АРТИСТЫ
Между тем, самым «дорогим» российским артистом в 2025 году оказался молодой певец Ваня Дмитриенко. Издание «Starhit» сообщило, что за 33 концерта 20-летняя звезда получила 924 млн рублей.
По данным источника, на втором место в рейтинге звездных гонораров оказался заработок певца Григория Лепса. Отмечается, что его доход от 79 шоу составил 908,5 млн рублей. А вот народная артистка России Надежда Кадышева за 36 выступлений собрала 900 млн рублей.
Издание также писало, что певица Татьяна Буланова, возможно, и благодаря завирусившемуся танцу под ее композицию «Ясный мой свет», за 149 концертов в 2025 году заработала 745 млн рублей. Замыкает ТОП-5 певец Сергей Лазарев. В уходящем году он провел 75 концертов и собрал 637,5 млн рублей.
«Есть целый порядок артистов, которые работают за гонорары более 10 млн. Это и Кадышева, и Агутин, Григорий Лепс, группа "Ленинград", Филипп Киркоров. Надежда Кадышева — одна из самых высокооплачиваемых артистов в конце этого года. У нее гонорары начинаются от 25 млн за корпоратив. Насколько я знаю, доходили и обсуждались суммы до 50 млн. Баста запрашивает за корпоратив около 17 млн. Дима Билан — в районе 12 млн. Анна Асти — в районе 12-14 млн. Есть в списке артистов с большим гонораром и Шаман», - рассказал в беседе с НСН Павел Рудченко.
ДОЛИНА БЕЗ ГОНОРАРА
А вот народная артистка России, певица Лариса Долина рискует потерять гонорары в следующем году. Продюсер Павел Рудченко считает, что это может произойти после скандала с ее квартирой и возникновением в стране «эффекта Долиной».
«В обществе ощущается небезосновательный негатив. В этом году никаких изменений по доходам быть не должно, а в следующем речь уже не о том, что у нее вырастут какие-то гонорары, там дай Бог, чтобы не было резких понижений», - сказал он в пресс-центре НСН.
Действительно, в СМИ появилась информация, что в России начали «отменять» певицу. Журналисты писали о том, что зрители возвращают билеты на концерты Долиной на Дальнем Востоке и в других регионах. Однако, некоторые промоутеры потом опровергали такую информацию.
Кроме того, известно, что организаторы отказались от выступлений певицы на части корпоративов и новогодних вечеров. Так, например, Telegram-канал «Baza» писал, что в том числе ресторан «Кафе Пушкинъ» в Москве удалил публикацию из соцсетей и новость с сайта о выступлении Долиной на Новый год. Известно, что билеты на это мероприятие стоили 95 тысяч рублей.
Ранее Павел Рудченко в пресс-центре НСН сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров поднял ценник на свои выступления в два-три раза за счет скандалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леонтьев, Киркоров, Шнуров: Кто соберет больше миллионов на Новый год
- Психолог рассказала, как реагировать на разоблачение Деда Мороза
- Более 30 поездов задерживаются после схода локомотива в Ростове
- Гендиректор МАГАТЭ заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС
- «Мосфильм. Золотая коллекция» назвал 10 любимых новогодних кинолент
- Долина выложила грустную песню после переезда из квартиры в Хамовниках
- СМИ: Прохожие спасли провалившихся под лед детей в Балашихе
- Новогодние шоколадные подарки для детей в России подорожали на 15%
- СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт
- Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru