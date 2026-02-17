Студенты с детьми получили право на отдельное жилье в общежитии

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, поправки также разрешают семье обучающегося в вузе проживать вместе с ним.

Кроме того, документ обязывает образовательную организацию обеспечить доступность сведений о количестве жилых помещений, предназначенных для семейных студентов.

«Во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен. Особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания», - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что эксперты рассматривают меру прямой финансовой поддержки студенческих семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

