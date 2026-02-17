В России утвердили новый ГОСТ по отделке в новостройках
В России утвердили новый ГОСТ по отделке в новостройках, он вступит в силу с 1 марта. Об этмо сообщает пресс-служба Министерства строительства.
Новый стандарт вводит единые измеримые критерии оценки качества штукатурных, облицовочных, малярных и обойных работ, а также устройства потолков и полов.
Отмечается, что критерии будут разделены на восемь классов, для жилых зданий предусмотрены первеы шесть. Благодаря ГОСТУ снизится риск разногласий при приёмке квартир в новостройках.
Ранее Минстрой РФ утвердил единую форму отчёта о деятельности по управлению многоквартирным домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru