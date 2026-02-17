В России утвердили новый ГОСТ по отделке в новостройках

В России утвердили новый ГОСТ по отделке в новостройках, он вступит в силу с 1 марта. Об этмо сообщает пресс-служба Министерства строительства.

Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний

Новый стандарт вводит единые измеримые критерии оценки качества штукатурных, облицовочных, малярных и обойных работ, а также устройства потолков и полов.

Отмечается, что критерии будут разделены на восемь классов, для жилых зданий предусмотрены первеы шесть. Благодаря ГОСТУ снизится риск разногласий при приёмке квартир в новостройках.

Ранее Минстрой РФ утвердил единую форму отчёта о деятельности по управлению многоквартирным домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

